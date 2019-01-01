بالفيديو.. مانشستر يونايتد يكرر رباعيته في شباك تشيلسي بعد مرور 54 عامًا

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مانشستر يونايتد
نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق انتصار كبير على نظيره تشيلسي برباعية بيضاء، في قمة مواجهات الجولة الأولى من النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم (2019-2020).
ويعد هذا الفوز، أحد أكبر انتصارات مانشستر يونايتد التاريخية على حساب تشيلسي، وذلك منذ انتصار المانيو التاريخي على حساب البلوز عام 1965 أي منذ 54 عامًا تحت قيادة مديره الفني الأسبق السير مات بسبي بالدوري الإنجليزي أيضًا.
وخلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1965، لم يتعرض فريق تشيلسي تحت قيادة مديره الفني الأسبق، الأسكتلندي تومي دوكيرتي لأي هزيمة تذكر في أول 10 مباريات له بالبريميرليج.
وقبل موجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي المرتقبة في عام 1965 بالنصف الثاني من الموسم، كان الجميع يتحدث عن اقتراب البلوز من التتويج بلقب الدوري، في الوقت الذي كان اليونايتد ينافس فيه تشيلسي على اللقب، وكانت صفوف الشياطين مدججة وقتها بالعديد من أبرز النجوم الشابة الواعدة وعلى رأسهم جورج بيست والذي كان يبلغ من العمر وقتها 18 عامًا، وكان الجميع يتحدث قبل تلك المباراة عن أن البلوز الأقرب لخطف انتصار سهل ومريح على حساب مان يونايتد، الذي كان يضم وقتها العديد من العناصر الضشابة الواعدة التي تنقصها خبرات البريميرليج.
وحدث ما يكن بالحسبان في النهاية بانتصار فريق مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية بيضاء.
ونجح فريق مانشستر يونايتد خلال هذا العام في النهاية بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، فيما أنهى البلوز الموسم وهو في المركز الثالث، حيث كانت مباراتهم أحد أهم العوامل الرئيسية الحاسمة في تتويج شياطين المانيو باللقب.
وجاءت كتيبة اليونايتد من جديد تحت قيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير لتكرر الرباعية من جديد على حساب تشيلسي.
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