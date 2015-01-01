السوبر الأوروبي.. ثالث عربي وأول مصري ضمن أرقام قياسية تغازل محمد صلاح أمام تشيلسي

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تحقيق تحقيق أرقام رائعة وإنجازات ستُزين تاريخه الكروي خلال السنوات المقبلة، من خلال مباراة تشيلسي والتي ستقام غدًا في السوبر الأوروبي، في مباراة ستقام على ملعب بشكتاش بمدينة إسطانبول التركية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أرقام وتحديات وإنجازات في إنتظار صلاح غدًا في مباراة الكأس الأوروبي:

ثالث عربي وأول مصري

في حال تحقيق صلاح كأس السوبر الأوروبي غدًا سيكون ثالث عربي يحصد هذا الكأس، والذي سبقه الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988، وكذلك توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد باللقب لموسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه لم يشارك في اللقاء وكان خارج القائمة، وفي حال حصده للقب سيصبح أول لاعب مصري يحصد هذا اللقب في تاريخ احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.

مواجهة وتحدي خاص

وستكون المواجهة من نوع خاص بالنسبة لمحمد صلاح، خاصة وأنه سيواجه فريقه الذي رفض استمراره معه بعد الإنضمام إليه خلال موسم 2015-2014، ورغم أنه لعب لمدة موسمين إلا أنه لم يشارك كثيرا وخرج معارا لفيورنتينا.

البطولة الأوروبية الثانية

أحد التحديات التي تنتظر محمد صلاح هي البحث عن بطولته الثانية مع ليفربول والبطولة الأوروبية الثانية في تاريخه بعد دوري الأبطال، خاصة أنها بطولة هي الأسهل نظرًا لكونها من مباراة واحدة فقط، وتُضاف إلى مسيرة اللاعب بأنه حصد على لقب قاري هام.