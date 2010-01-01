درب مكابي حيفا الإسرائيلي واعتاد على الإقالة.. من هو المدير الفني الجديد للزمالك؟

أعلن رئيس الزمالك منذ قليل تعاقد الفريق مع المدير الفني الصربي ألكسندر ستانوفيتش، والذي قاد نادي القادسية السعودي من قبل وذلك خلفا لخالد جلال بعدما تمت إقالته عقب خسارة بطولة الدوري المصري.

وأوضح رئيس النادي انهم أرسلوا تذاكر الطيران للمدير الفني الذي يصل بجهاز معاون معه مساء غدا الجمعة وسوف يتم عقد اجتماع معه يوم السبت لتوقيع العقود رسميا.

وتستعرض "الوطن سبورت" من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

من هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟

المدير الفني الصربي الذي يلعب دائما بخطة (4-4-2)، بدأ مسيرته التدريبية مع فريق الرديف في نادي بلجراد الصربي، ومن ثم عمل كمدرب مساعد في الفريق، حتى رحل وبدأ مشواره التدريبي في فريق سيرم الصربي.

بدأ اسم المدرب بالظهور عندما قاد منتخب صربيا تحت 19 عاما، وانتقل بعد ذلك لتدريبنادي بارتيزان الصربي، والذي قاده للفوز ببطولة الدوري الصربي لموسمين على التوالي عام 2010 و2011، كما حقق لقب كأس صريبا عام 2010.

وانتقل المدير الفني صاحب الـ45 عاما، بعد ذلك إلى دول آسيا وتحديدا الصين، ودرب هناك داليان أربين، وبكين جوان، ولم يحقق أي نجاحات مع كلا الناديين.

وفي عام 2014 انتقل ستانوفيتيش إلى التدريب في الدوري الإسرائيلي، حيث تولى تدريب نادي مكابي حيفا، ولم يستمر سوى 6 أشهر وتمت إقالته بعدما خسر 8 مباريات من أصل 15 قادهم مع الفريق.

وعاد الصربي مرة أخرى للدوري الصيني بعد سلسلة من النتائج الضعيفة في إسرائيل، ودرب نادي بيكين بي جي.

وظل المدير الفني الصربي مع النادي بيكين بي جي حتى انتقل إلى تدريب نادي باوك اليوناني عام 2017، ولم يقود الفريق سوى في لقائين فقط وتمت إقالته.

ولم يدرب المدير الفني أي نادي لمدة 6 أشهر تقريبا حتى تولى صفوف نادي القادسية السعودي، ولم يستمر معهم طويلا سوى 9 مباريات، وتمت إقالته.

وعاد الصربي مرة أخرى إلى الدوري الصيني وتولى قيادة فريق بيجين رينهي، وتمت إقالته بعدما خسر 12 مباراة من أصل 18 قاد الفريق فيهما، بينما فاز في 4 فقط، وتعادل في اثنين.