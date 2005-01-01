الصحف العالمية تتغنى بمحمد صلاح "الخطير" وأدريان "السد"

تمكن ليفربول من تحقيق بطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية 4-5، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويعد اللقب الذي أحرزه ليفربول جاء بعد غياب 14 عامًا، حيث يعد آخر تتويج للريدز بالسوبر الأوروبي عام 2005، على حساب سيسكا موسكو الروسي.

احتفاء كبير بمحمد صلاح بعد التتويج بالسوبر الأوروبي

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما استطاع تشيلسي التقدم في نتيجة المباراة، قبل أن يدرك ماني التعادل لليفربول، والتقدم في النتيجة، لتتواصل الأحداث الدرامية ويتعادل جورجينيو للبلوز من ركلة جزاء.

واحتفت الصحف العالمية، بليفربول عقب التتويج بالسوبر، وأبرزت دور الدولي المصري محمد صلاح، في فوز فريقه.

وسلطت صحيفة ميرور الضوء على مستوى الفرعون المصري في المباراة، حيث وصفته "بالخطير"، موضحة أن اللاعب كاد أن يسجل هدفا في مباراة الأمس، لولا تألق الحارس الإسباني كيبا الذي أنقذ فريقه في العديد من الكرات.

فيما وصفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن أدريان حارس ليفربول، هو بطل مواجهة تشيلسي، بعدما منح فريقه الأفضلية في التتويج بالسوبر الأوروبي من خلال إنقاذ العديد من الكرات الخطرة طوال المباراة، بالإضافة إلى التصدي لركلة جزاء تامي أبراهام، حيث كانت هذه الركلة الحاسمة في تتويج ليفربول باللقب.

أما صحيفة ذا صن، فسلطت الضوء على أدريان، الذي كان بدون ناد، بعد أن قررت إدارة وست هام الاستغناء عنه، ليعلن ليفربول التعاقد معه، ليجلس احتياطيا للبرازيلي أليسون بيكر، ولكن جاءت إصابة الأخير، ليكون أساسيا، حيث وصفته الصحيفة بـ"السد" الذي منع العديد من المحاولات الخطرة لتشيلسي في اللقاء، فضلا عن تصديه لكرة الجزاء الأخيرة.