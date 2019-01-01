القصة الكاملة لهجوم "كهربا" على رئيس الزمالك ونجله.. وتلميحه بالانتقال للأهلي

خرج محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، عن صمته لأول مرة منذ أن ترك نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب أزمة تجديد عقده مع أدارة القلعة البيضاء، مما أدى إلى هروبه للخارج، وإثبات أحقيته في التوقيع لأي نادي بعد انتهاء مدة عقده مع النادي الأبيض يوم 30 يونيو الماضي.

ظهر "كهربا" في مدالخة تليفزيونية على شاشة إم بي سي مصر، مع الأعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج اللعيب، للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بنادي الزمالك وانضمامه للأهلي في يناير المقبل.

بدأ جناح أفيس البرتغالي حديثه بالكشف عن أسباب تفشيله لفريق أفيس عن عروض الدوري البرتغالي وقال: "ربنا كتبلي أن انتقل إلى البرتغال في الخطوة الحالية، والواحد بيسعى من صغره ونفسه يلعب في أوروبا، وإن شاء الله هنشوف السنة الجاية هكون فين".

وتابع: "بحب الغربة من زمان، ودي خطوة مميزة بالنسبالي، كان بقالي فترة نفسي احترف تاني، وإن شاء الله هقدر أحافظ على الفرصة، وكنت همضي في تركيا على فكرة وكان فيه ناديين والمشكلة أن كنت حاطط شرط جزائي في عقدي أن أي نادي يكون محتاجني يدفع المبلغ ده، والأندية رفضت".

لن أشكو الزمالك بسبب مستحقاتي المتأخرة

وتابع كهربا: "عقدي كان 2 مليون و300 ألف، أخدت منهم مليون و100 ألف والباقي لم أحصل عليه وعارف أنني لن أحصل عليه، وعمري ما هشتكي الزمالك في موضوع الفلوس، مشكلتي مش مع جمهور الزمالك، مشكلتي مع شخصين عارفين نفسهم هما اللى كانوا بيأذوني، وأسال اللاعيبة ورغم كل ده كنتب بحارب في المباريات عشان جمهور الزمالك يرجع فرحان".

وتابع: "اللى بيشتموني وبيغلطوا في والدي وولدتي دول قلة مندسة وأنا عارف مين اللى مسوحهم، ودول مش جماهير الزمالك، أسرتي ملهاش في السوشيال ميديا وأخرهم الصلاة والقرآن والتليفزيون، زعلان من الجماهير اللى بتشتم في أهلي، أنا مش بحب الأسلوب ده، وأنا أخدت حقي من اللى كان بيغلط في أهلي ليل ونهار تالت ومتلت، ولسة هاخد حقي تاني".

وعن رسالته لجماهير الزمالك: " أنا كنت هطلع في فيديو قريب على اليوتيوب عشان فيه كلام كتير عاوز أقوله وأحداث كتير لازم أوضحها، إن شاء الله هنزل مصر بعد 20 يوم وهوضح كل حاجة معاك في البرنامج".

الزمالك استفاد من ورايا بـ 84 مليون جنيه

وأضاف كهربا: "أنا عقدي إنتهى يوم 30-6، ومكانش ينفع ألعب، كان لازم يتم تجديد عقدي، والجمهور كله يشهد كنت بأخد وعود ومفيش حاجة بتحصل، وعمري ما كنت ببص في رزق حد لأن ربنا بيبعت الأرزاق للناس ولا عمري قولت عاوز أخد زي لاعب في الفريق وعمري ما اتكلمت على لاعيب، وكل اللاعيبة كانت بتحبني، وده اللى كان بيسببلهم غيرة وكل يوم يطلعوا يقولوا كهربا موقوف".

وأكمل: "أنا أول سنة جيت نادي الزمالك، كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، حصلت على مليون واتنازلت عن مليون لنادي الزمالك من أجل الموافقة للانتقال إلى اتحاد جدة، تاني سنة رجعت ونادي الزمالك وافق على إعارتي للمرة الثانية، الزمالك استفاد بـ 84 مليون جنيه".

سأحدد مصيري في يناير

وعن مصيره من العودة للدوري المصري، قال اللاعب: "محدش عارف الخير فين، أنا بتمرن كويس جدًا، أنا بلعب في نادي كويس ومحترم لكن مش من أندية القمة، والخسارة في العديد من المباريات واردة، والفترة دي بالنسبالي فترة انتقالية، ولسة هنشوف الشهور الجاية مصيري فين".

وعن الصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي: "والله بحب الحياه وبحب كل الناس تكون مبسوطة وبحب الخير لكل الناس ولا عمري بغلط في حد، أنا دايما بصحى من النوم أنشر صور بتيجي معايا كدة، لكن والله مش بستفز حد ولا بزعل مني حد".

وأردف: "معرفش ليه جمهور الزمالك زعلان مني جدًا عمري ما قصرت معاهم ومينفعش يزعلوا مني، أنا من ساعة ما دخلت نادي الزمالك مقصرتش بنقطة عرض، كل ماتش نخسر أو نتعادل فيه كنت بخرج أكسر القوضة ولما كنت بتغير في المباريات ومستوايا وحش وخسرانين بتعصب غصب عني عشان كان نفسي أفرح الجمهور ده".

كهربا يتغنى بجمهور الأهلي ويملح بانتقاله للأحمر

وأنهى "كهربا" حديثه قائلًا: "جمهور الأهلي على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم".

وتغنى بجمهور النادي الأهلي وقال:"جمهور الأهلي هم عضلاتي، وواقفين في ضهري والخير جاي".

رد رئيس الزمالك على هجوم كهربا

وظهر رئيس نادي الزمالك، في مداخلة مع برنامج الزمالك اليوم، عقب تصريحات "كهربا" بدقائق وقال: "لم نفسك يا كهربا أنت وأبوك، أنت عملت ملايين من ورا الزمالك وجيت بوست جزمتي عشان تسافر، هو ده رد الجميل، أنت واخد مستحقاتهم وأنا قدمت شكوى للاتحاد الدولي ضدك وأنت بتقولي يا بابا والنبي يا بابا بحبك يا بابا، خليك ماشي ورا أبوك لحد ما يخلص عليك، إنما استفزاز وجماهير الأهلي وأصل أنا أهلي لو راجل تعالى الأهلي، أديك شوفت مؤمن زكريا لما راح الأهلي اتذل ورموه".

وتابع: "تحب أجيبلك سارة تحكي شافتك مع مين واتطلقت منك ليه، أنت ضربت مضيفة سعودية وكل ده موثق عندي، وتاني بقولك لم نفسك أنت وأبوك".