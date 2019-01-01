الفرعون ليس أنانيا.. الإحصائيات تنتصر لـ محمد صلاح على ماني

تداولت الصحف الإنجليزية الأزمة المثارة بين المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والتي نشبت بين اللاعبين عقب نهاية مباراة بيرنلي وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأت الأزمة بتلويح اللاعب السنغالي عقب استبداله قبل نهاية المباراة، اعتراضاً منه على عدم تمرير المصري محمد صلاح كرة له أمام المرمى، وتفضيله المراوغة رغم وضعيته السانحة للتسجيل.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، مدى الفاعلية التي يحدثها محمد صلاح مع الفريق، منذ انضمامه في 2017، موضحة أنه يقوم بدور هجومي كبير رفقة ماني وروبرتو فيرمينو، وأن هذه القوة الهجومية دعمت الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن محمد صلاح رغم كونه الأكثر فردية في ليفربول خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من كونه أكثر اللاعبين فاعلية على مرمى الخصوم، فضلا عن إجادته لاختيار الأماكن الصحيحة في الملعب.

وتابعت الصحيفة أن الفرعون المصري يحتل المركز العاشر في أكثر لاعبي الدوري خلقا للفرص منذ بداية الموسم الماضي (77 فرصة)، متفوقا على ماني (55) وفيرمينو (47)، كما أنه يسدد على المرمى أكثر من أي لاعب آخر في الريدز، خاصة أنه سدد 75% من الكرات التي يلمسها حول منطقة جزاء المنافس، وقام بالمراوغة بنسبة 8.1% من لمساته للكرة، أكثر من ماني 5.5% وفيرمينو 4.1.

واختتمت الصحيفة تقريرها، أنه رغم حصد ماني لقب هداف الدوري مناصفة مع صلاح بعدما نجح كل منهما في تسجيل 22 هدفا، إلا أن المهاجم السنغالي صنع هدفا واحدا لزملائه في الريدز على عكس صلاح الذي صنع ثمانية أهداف لزملائه.

"BBC" تصدم ماني في أزمته مع صلاح

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد أوضحت في تقرير لها إحصائية بين اللاعبين منذ عام 2017، وقت انضمام الفرعون للريدز، بينت أن ماني مرر الكرة منذ ذلك الوقت لصلاح، 177 مرة، بينما مرر صلاح الكرة للاعب السنغالي 172 مرة، وصنع المهاجم السنغالي سبعة أهداف لمحمد صلاح، في حين صنع الفرعون المصري أربعة أهداف لساديو ماني، كما صنع ماني 43 فرصة تسجيل لصلاح، بينما صنع "مو" 25 فرصة لماني.