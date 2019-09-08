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الزمالك وبيراميدز.. تاريخ المواجهات وأرقام منتظرة من نهائي كأس مصر

06:44 ص | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
الزمالك وبيراميدز.. تاريخ المواجهات وأرقام منتظرة من نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز

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في تمام الساعة الثامنة مساءا، من اليوم الأحد، يطلق الحكم الروماني رادو بيتريسكو صافرته، معلنًا عن بدء المواجهة الساخنة والمرتقبة بين فريقي الزمالك وبيراميدز، والتي تحسم هوية بطل كأس مصر لعام 2019.

الفريقان سيلتقيا في نهائي الكأس بعدما نجح الزمالك في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء أحرزه مصطفى محمد في الشوط الأول الإضافي، بينما تأهل بيراميدز على حساب بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن.

لقاء هو الأول الذي يجمع بين الفريقين في بطولة كأس مصر، إلا أنه السابع في تاريخ مواجهاتهما على الإطلاق، إذ التقيا من قبل في 6 مناسبات جاء جميعهم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفوق أبيض في مجمل اللقاءات

في 6 لقاءات جمعت الفريقين من قبل، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ4 مواجهات متتالية، فيما خسر مباراة وتعادل في مثلها.

انتصارات الزمالك على بيراميدز جاءت جميعها عندما كان الفريق بالمسمى القديم "الأسيوطي" حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية دون أي تعثر.

وفاز الزمالك على "الأسيوطي" في مسابقة الدوري لموسم 2014-2015 ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1 و2-0، فيما أعاد الأمر نفسه عندما تواجها من جديد في موسم 2017-2018 حيث فاز الأبيض ذهابًا وإيابًا بنيتجتي 1-0 و2-1.

عقدة المُسمى الجديد

وفي موسم 2018-2019 تحول فريق الأسيوطي إلى "بيراميدز" ودعم صفوفه بلاعبين من الطراز الرفيع، ليفشل الزمالك في تحقيق الفوز خلال مباراتين تواجها خلالهما بمسابقة الدوري ذهابًا وإيابا.

مباراة الدور الأول التي جمعتهما وكانت الأولى بين الفريقين بالمسمى الجديد لبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في مباراة شهدت اتجاهًا هجوميًا من كلا الفريقين، لتشهد على التعادل الوحيد حتى الآن في تاريخ مواجهاتهما.

مباراة الدور الثاني بين الزمالك وبيراميدز انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء أحرزه علي جبر لاعب الأبيض السابق، ليسجل أولى انتصارات بيراميدز تاريخيًا على الزمالك.

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

- فوز الزمالك على بيراميدز (الأسيوطي) بثلاث أهداف مقابل هدف هو الفوز الأكبر في تاريخ مواجهاتهما.

- المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 هي المباراة التي شهدت أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحد بينهما.

- التعادل السلبي لم يحضر في أي مواجهة سابقة بين الفريقين.

- ثلاث مباريات شهدت تسجيل فريق واحد للأهداف بالمباراة، فيما شهدت الثلاث مباريات الأخرى تسجيل الطرفين.

أرقام منتظرة من موقعة نهائي كأس مصر

في حال فوز الزمالك:

- يحقق فوزه الخامس على بيراميدز.

- يحقق فوزه الأول على بيراميدز بالمسمى الجديد.

- يحقق لقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه.

- يحقق لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.. والسادسة في سبع سنوات.

في حال فوز بيراميدز:

- يحقق ثاني انتصاراته على الزمالك.

- يحافظ على سجله خالٍ من الهزائم أمام الزمالك بالمسمى الجديد.

- يحافظ على سجله خالٍ من الهزائم أمام قطبي الكرة المصرية بالمسمى الجديد.

- يحقق اللقب الأول في تاريخه بالمسمى القديم والجديد.

 

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