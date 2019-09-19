تاريخ "قمة السوبر".. اكتساح للأحمر وحضور شبه دائم لـ"ركلات الترجيح"

ساعات قليلة تفصلنا عن الموقعة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي تجمعهما في إطار مسابقة كأس السوبر المصري، والمؤجل من الموسم الماضي.

وتنطلق مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو اللقاء الذي ينتظره جميع عشاق كرة القدم المصرية على اختلاف انتماءاتهم.

ولا يعد بالطبع لقاء القمة الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة هو الأول من نوعه بينهما في السوبر، إذ شهد لقاء السوبر المصري مواجهة القطبين الأحمر والأبيض في عدة مناسبات سابقة، كان الانتصار في أغلبها حليفًا لفريق الأهلي.

لقاء السوبر القادم هو اللقاء السادس في تاريخ المسابقة الذي يجمع بين القطبين، بعدما التقيا من قبل في 5 مواجهات في إطار بطولة السوبر المصري.

أرقام من مواجهات القطبين في السوبر المصري

- شهدت الـ5 لقاءات السابقة اكتساح أحمر واضح على حساب الأبيض، إذ نجح الأهلي في الفوز بـ4 بطولات سوبر على حساب الزمالك، فيما لم ينجح الأخير سوى في الظفر بلقب وحيد على حساب الأهلي.

الفريق الأحمر على مدار تاريخه نجح في الفوز بلقاء السوبر 10 مرات جاء منهم 4 على حساب الزمالك، فيما نجح الأبيض في الفوز بـ3 بطولات سوبر مصري، جاء واحد منهم فقط على حساب الأهلي.

- على الرغم من التفوق الأحمر الواضح في تاريخ لقاءات البطولتين في السوبر، إلا أن آخر مواجهة جمعت القطبين في البطولة ذاتها، كان الفوز من نصيب الزمالك بركلات الترجيح.

- الأهلي حسم لقبي سوبر على حساب الأهلي عن طريق ركلات الجزاء، فيما أحرز البطولتين الأخرتين بنتيجة 2-0، و3-2.

- حسمت ركلات الترجيح هوية الفائز بين الفريقين في 3 مرات من أصل 5.

- نجح الأهلي في تسجيل 5 أهداف في شباك الزمالك بلقاءات السوبر المصري، فيما لم يسجل الزمالك في شباك الأهلى سوى هدفين.

- انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بين الفريقين في السوبر المصري في 3 مناسبات من أصل 5.

- التقيا الفريقين في إطار لقاء السوبر المصري بشهر سبتمبر مرتين، في 2014 و2015، وكانت الغلبة للأهلي في المرتين.

نتائج السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

2003: الأهلي 0- الزمالك 0 (حسمها الأهلي بركلات الترجيح)

2008: الأهلي 2- الزمالك 0

2014: الأهلي 3- الزمالك 2

2015: الأهلي 0- الزمالك 0 (حسمها الأهلي بركلات الترجيح)

2016: الأهلي 0- الزمالك 0 (حسمها الزمالك بركلات الترجيح)