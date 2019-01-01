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مهمة سهلة للأهلي والمصري في أفريقيا.. وصعبة للزمالك وبيراميدز

11:14 ص | السبت 28 سبتمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
مهمة سهلة للأهلي والمصري في أفريقيا.. وصعبة للزمالك وبيراميدز

الأهلي

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ستكون الفرق المصرية الأربعة المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في مهمة البحث عن استكمال المشوار الأفريقي، حيث يستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في الثامنة مساء اليوم السبت، في إياب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويسعى الفريق الأحمر لتأمين تأهله لمرحلة دور المجموعات بعد الفوز ذهابا في عقر دار كانو سبورت بهدفين دون رد، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

أما الزمالك فيحتاج مساء غد الأحد، للفوز على جينيراسيون  بطل السنغال بهدف دون رد خلال مباراة إياب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا حتى يعوض خسارته أمام بطل السنغال ذهابا بهدف دون رد ويضمن التأهل لمرحلة دور المجموعات. 

مهمة سهلة للمصري وصعبة لبيراميدز بالكونفدرالية

وفي الكونفدرالية تبدو مهمة الفريق الكروي الأول بالنادي المصري سهلة في التأهل لدور الاثنين والثلاثين الإضافي للبطولة عندما يستضيف نظيره ماليندي بطل زنجبار عصر غد الأحد، بملعب برج العرب بعد فوز الفريق البورسعيدي ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف على نقيض بيراميدز الذي حقق نتيجة غير جيدة بتعادله مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف مقابل هدف بملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور الاثنين والثلاثين الأول للبطولة ومن ثم بات مطالبا بالفوز في عقر دار الفريق الجزائري حتى يعود بتأشيرة التأهل لدور الاثنين والثلاثين الإضافي للبطولة وتبدو مهمة بيراميدز الأصعب بين الفرسان المصرية الأربعة الممثلين لمصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

 

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