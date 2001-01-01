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تفوق على "جوزيه" في رقم وعادله بآخر.. فايلر يرفع شعار "فرحة البدايات"

06:29 ص | الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
تفوق على "جوزيه" في رقم وعادله بآخر.. فايلر يرفع شعار "فرحة البدايات"

رينيه فايلر

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يواصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي لفريق النادي الأهلي، تحقيق النتائج الإيجابية منذ بداية مشواره مع الأحمر وحتى الآن، مستمرًا في ترسيخ انطباع إيجابي عنه في أذهان الجماهير والمحللين.

السويسري نجح في قيادة الأهلي إلى تحقيق فوز عريض على ضيفه كانو سبورت الغيني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في إياب دور الـ32 المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز فإن فايلر يسجل فوزه الرابع على التوالي مع فريق الأهلي، محققًا بذلك العلامة الكاملة بفوزه بجميع اللقاءات التي خاضها بمختلف المنافسات حتى الآن، ليقترن اسمه باسم المخضرم البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي.

وكان فايلر قد قاد الأهلي للفوز على كانو سبورت في مباراة الذهاب بغينيا الإستوائية وذلك بهدفين دون رد، قبل أن يحسم لقب السوبر المصري على حساب الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق فوزًا هامًا على سموحة في افتتاحية مسابقة الدوري بهدف دون رد، ثم الفوز على كانو سبورت في الإياب برباعية نظيفة.

فايلر يتفوق على جوزيه من بوابة الزمالك

الرقم الأول الذي ساهم في اقتران اسم فايلر بمانويل جوزيه، حينما نجح السويسري في تحقيق الفوز على الزمالك بمباراة السوبر المصري، وذلك في أول قمة يخوضها فايلر بين الأهلي والزمالك.

وبهذا الفوز نجح فايلر في تحقيق ما فشل جوزيه نفسه في تحقيقه، حيث أن البرتغالي خسر أول قمة خاضها كمدرب للأهلي، حين هزم أمام الزمالك هدفين مقابل هدف في لقاء جمعهما بالدوري موسم 2001-2002.

تفوق فايلر لم يأتي على حساب جوزيه فقط، وإنما على حساب كل الأجانب الذين قادوا الأهلي بعد البرتغالي، حيث أن جميعهم تعادلوا في أول قمة لهم، وجاءت نتائجهم كالتالي:

- جو بونفرير قاد الأهلي للتعادل أمام الزمالك بهدفين لمثلهما، في موسم 2002-2003.

- توني أوليفيرا تعادل سلبيًا أمام الزمالك في لقاء السوبر لعام 2004، قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح الأحمر.

- الإسباني خوان كارلوس جاريدو، حقق ما فعله أوليفيرا بالضبط، بعد أن تعادل سلبيًا طوال مجريات مباراة السوبر 2014 لتحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح الأهلي أيضًا.

- الهولندي مارتن يول تعادل سلبيًا أيضًا أمام الزمالك ولكن في لقاء الدور الثاني بدوري موسم 2015-2016.

- مارتن لاسارتي تعادل سلبيًا أيضًا في أول قمة يخوضها أمام الزمالك، بلقاء الدور الأول بدوري الموسم الماضي.

فايلر يعادل رقم جوزيه بفوزه على كانو سبورت

نجح فايلر في قيادة الأهلي للفوز بأول 4 مباريات له منذ مجيئه لتولي المسئولية الفنية للفريق، حيث فاز على كانو سبورت ثم الزمالك ثم سموحة قبل أن يجدد فوزه على كانو سبورت يوم أمس.

وبات رينيه فايلر أول مدرب أجنبي يحقق الفوز في أول 4 مباريات متتالية مع الأهلي منذ المدرب البرتغالي مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

وقاد جوزيه الأهلي للفوز على غزل المحلة ثم الترسانة والكروم وأسوان على التوالي، ثم استمر في سلسلة الانتصارات أمام الإسماعيلي والبلدية والقناة وإنبي.

ومازال فايلر يمتلك فرصة معادلة الرقم الأكبر لجوزيه بالفوز في سبع مباريات متتالية، وذلك إذا حقق الفوز في الثلاث مباريات القادمة للفريق.

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