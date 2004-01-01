من بوابة الزمالك.. فايلر يبحث عن معادلة رقم "جوزيه" التاريخي مع الأهلي

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رينيه فايلر
تمكن الفريق الأول بالنادي الأهلي، من مواصلة سلسلة الانتصارات بالموسم الجديد في كافة البطولات المحلية والقارية، بعد دك شباك أسوان بنتيجة 5-1، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
سجل أهداف الأهلي كلًا من جونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي، وجاء هدف أبناء الجنوب الوحيد في اللقاء عن طريق أوميد أوكوري.
المارد الأحمر تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في دوري الموسم الحالي، بعد وصوله لـ 9 نقاط، بالفوز على كلًا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان على الترتيب.
ويبدو أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولي مهمة الفريق منذ لقاء الذهاب أمام كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، اكتسب ثقة جماهير القلعة الحمراء، بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات متتالية بالموسم الجديد.
بدأت سلسلة "فايلر" أمام كانو سبورت، ثم حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، ومباراة الإياب أمام كانو سبورت مجددًا، وأخيرًا أول ثلاث جولات بالدوري المصري.
وبات "فايلر" على أعتاب دخول التاريخ مع الأهلي، بعد أن أكد مجلس الأحمر خلال ملف المدرب الجديد، وحين إتمام التعاقد مع المدرب السويسري، أن سياسة الإدارة هي وجود مدرب بعقلية البرتغالي مانويل جوزيه خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن بعض من جماهير القلعة الحمراء، أوقعت اللوم على مجلس الأهلي بعد التعاقد "فايلر" نظرًا لضعف مسيرته التدريبية، إلا أن المدرب السويسري استطاع كسب ثقه جماهيره.
ويفصل "فاير" فوز واحد مع الأهلي وذلك خلال لقاء القمة أمام الزمالك بالجولة الرابعة بالدوري، المقرر لها 19 أكتوبر الجاري، لمعادلة رقم "جوزيه" التاريخي، بتحقيق الانتصار في أول 7 مباريات مع المارد الأحمر بمختلف المسابقات ببداية الموسم، وهو الأمر الذي لم يستطيع أي مدرب فعله منذ موسم 2004 تحت قيادة "العبقري" مانويل جوزيه.
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