الخطيب يعفي نفسه من حرج المشاركة بحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماع حاليا لمناقشة أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن حضور الاجتماع، بصفته عضوا بلجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي، معللا في بيان للنادي، بأنه خضع لفحوصات طبية أمس في الإسكندرية.

وكان نادي جينيراسيون فوت، قد رفض خوض مباراة الزمالك اعتراضا على نقلها لملعب برج العرب بالإسكندرية وتأجيلها 24 ساعة، بدلا من بتروسبورت في القاهرة.

وتوجه طاقم حكام المباراة لملعب برج العرب وأيضا فريق الزمالك، فيما غاب الفريق السنغالي، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

الأهلي يكشف سبب اعتذار الخطيب عن اجتماع "كاف"

ومع ترقب الجميع للموقف وتحديد لجنة المسابقات القرار النهائي بتأهل أحد الفريقين لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أو إعادة المباراة، أصدر النادي الأهلي بيانا أعلن فيه "اعتذر محمود الخطيب عن الحضور، والمُقرر له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقره بالقاهرة".

وأضاف البيان: "تلقى الخطيب دعوة من كاف لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، إذ توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني "بيرتا لانفي" الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر".

ويعد الخطيب عضوا مع 16 بلجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، والتي تجتمع حاليا لمناقشة أزمة الزمالك وجينراسيون، إلا أن "غيابه الدبلوماسي" عن الحضور، قد يعفيه ويعفي الأهلي من حرج أي قرارات بشأن القرار، والذي يعد الزمالك طرفا فيها، وهو ناد مصري.