أبرزهم الشحات وأفشة.. 6 لاعبين يبدأون رحلة البحث عن الذات مع المنتخب أمام بوتسوانا

يدخل المنتخب الوطني اختباره الأول، تحت القيادة الفنية لمديره الفني الجديد حسام البدري، والذي تم تعيينه مؤخرًا على رأس القيادة الفنية للفراعنة في الودية المرتقبة أمام بوتسوانا، والمقرر إقامتها، يوم الإثنين المقبل، وذلك قبل مواجهة كينيا المرتقبة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021.

ويسعى حسام البدري لتجربة أكثر من عنصر جديد بصفوف المنتخب الوطني خلال ودية بوتسوانا، من أجل الوقوف على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، وقبل قيامه بتصفية المجموعة الحالية من اللاعبين لانتقاء الأفضل على الصعيد الفني.

وفيما يلي أبرز 6 لاعبين تمثل لهم مواجهة بتسوانا طوق النجاة للهروب من "مقصلة البدري":

حمدي فتحي وحسام حسن مفاجأة البدري أمام بوتسوانا

1- حمدي فتحي

نجح لاعب وسط النادي الأهلي صاحب الـ25 عامًا في تقديم مستوى رائع ومميز مع النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، وأصبح أحد أهم الركائز الرئيسية في تشكيلة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، وهو الأمر، الذي كان وراء انضمام لاعب العملاق الأحمر للمنتخب الوطني للمرة الأولى خلال مسيرته.

وشارك "فتحي" مع الأهلي هذا الموسم في 7 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها اللاعب 3 أهداف، بواقع هدفًا وحيدًا بالدوري، وهدفين بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى اللاعب لتقديم مستوى فني مميز رفقة المنتخب الوطني خلال ودية بوتسوانا، من أجل تثبيت أقدامه مع كتيبة "البدري"، خلال الفترة المقبلة.

2- عبد الله جمعة

نجح الظهير الأيسر لنادي الزمالك صاحب الـ23 عامًا، في لفت الأنظار إليه بشكل كبير مع الفريق الأبيض منذ الموسم الماضي، خاصة بعد انتقاله للاعب في مركز الظهير الأيسر، على خلاف مركزه الرئيسي في الجناح الأيمن والأيسر.

وبلا شك، أعاد نجم الأبيض الشاب اكتشاف نفسه من جديد في هذا المركز، بل وأن العديد من خبراء كرة القدم المصرية، وصفوا اللاعب بأنه أفضل ظهير أيسر في بطولة الدوري المصري، الموسم الماضي.

وشارك "جمعة" الموسم الحالي رفقة الزمالك في 6 مباريات الموسم الحالي، بواقع 3 مواجهات في الدوري المصري، و3 مواجهات أخرى بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى اللاعب لتقديم أفضل مستوى له خلال ودية بوتسوانا، من أجل ضمان التواجد والاستمرار مع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن مركز الظهير الأيسر أحد نقاط ضعف الفراعنة، والتي يُعاني منها الفريق بشكل دائم.

3- رجب بكار

يعد ظهير أيمن نادي بيراميدز صاحب الـ28 عامًا أحد أبرز اللاعبين ببطولة الدوري المصري على الإطلاق وأكثرهم إجادة في مركز الظهير الأيمن بالبطولة المصرية الكبيرة منذ فترة طويلة، خاصة منذ انتقاله إلى صفوف بيراميدز قادمًا من صفوف سموحة في يوليو من عام 2018.

وشارك "بكار" رفقة بيراميدز الموسم الحالي في 6 مباريات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

ويسعى "بكار" لتثبيت أقدامه مع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، من أجل ضمان التواجد مع الفراعنة خلال قادم الفترات، لاسيما وأن مركز الظهير الأيمن ضمن أبرز نقاط ضعف كتيبة حسام البدري.

4- حسين الشحات

ولم يشارك جناح النادي الأهلي صاحب الـ27 عامًا مع المنتخب المصري من قبل سوى في 3 مباريات، وبلغت إجمالي عدد دقائق مشاركاته مع الفراعنة 106 دقيقة.

ويعد "الشحات" حاليًا أحد أبرز نجوم الفريق الأحمر هذا الموسم، وكلمة السر في نتائج الأهلي المبهرة هذا الموسم، إذ شارك مع العملاق الأحمر هذا الموسم في 8 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وهو ما يعتبر رقم تهديفي رائع ومميز للاعب في مثل مركزه.

ويسعى "الشحات" لفتح صفحة جديدة مع المنتخب الوطني، في ظل القيادة الفنية الجديدة لحسام البدري، إذ يرغب اللاعب في أن يكون خير بديل لأي من الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، أو لاعب أستون فيلا محمود حسن "تريزيجيه" في مركزي الجناح الأيمن أو الأيسر.

5- محمد مجدي "أفشة"

شارك لاعب وسط النادي الأهلي هذا الموسم مع الفريق في 6 مباريات، سجل خلالها صاحب الـ23 عامًا هدفًا وحيدًا، وصنع 4 أهداف آخرى، وبلا شك يقدم اللاعب مستوى مميز للغاية مع العملاق الأحمر في وسط الميدان.

ويرغب البدري في الاستعانة باللاعب بصفوف المنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة بمركز صانع الألعاب، لاسيما وأن اللاعب الشاب يُعد بمثابة مستقبل الفراعنة في مركز صناعة الألعاب خلال المرحلة المقبلة، في ظل كبر سن المخضرم عبد الله السعيد، واقترابه من نهاية مسيرته الدولية وهو اللاعب، الذي كان يمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية في كتيبة الفراعنة طوال الفترة الماضية.

وبلا شك تُعد ودية بوتسوانا المقبلة، بمثابة الفرصة الكبيرة لأفشة، من أجل إثبات قدراته لدى حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، خاصة قبل مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.

6- حسام حسن

يعد لاعب نادي سموحة أحد أبرز المهاجمين على الإطلاق ببطولة الدوري المصري منذ الثلاث مواسم الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح صاحب الـ26 عامًا في لفت الأنظار إليه وبكل قوة بعد توهجه المبكر مع الفريق السكندري سموحة منذ بداية الموسم الجاري، إذ شارك مع الفريق في 3 مباريات بالدوري حتى الآن، بإجمالي 169 دقيقة، سجل خلالها هدفين.

ويعد مركز المهاجم الصريح أحد أبرز الأزمات، التي يعاني منها المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة، وقد تمثل ودية بوتسوانا البشرى السارة للاعب حال تألقة في تلك الودية قبل المواجهة المرتقبة أمام كينيا في الاختبار الرسمي الأول للفراعنة تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية.