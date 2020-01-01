اللقب الـ12.. الزمالك يحقق إنجازًا تاريخيًا بعد حصد بطولة أفريقيا لكرة اليد

تمكن فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك لكرة اليد، من التتويج ببطولة أفريقيا لأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على سبورتينج بنتيجة 32-31، في البطولة التي أقيمت في الرأس الأخضر.

وفي الدور قبل النهائي، هزم "كوماندوز" الزمالك، نظيره إنتر كلوب الأنجولي بنتيجة "30-18".

فوز "كوماندوز" اليد بنادي الزمالك، منحهم إنجاز تاريخي، كأكثر الأندية حصولٌا على البطولة، بـ 12 لقب، متفوقًا على فريق المجمع البترولي الجزائري، صاحب الـ 11 لقبًا.

ويتواجد فريق اليد بالنادي الأهلي في المركز الثالث كأكثر الأندية حصولًا على اللقب، برصيد 5 ألقاب.

الزمالك يضع مصر في الصدارة حسب البلد

الزمالك وضع مصر في صدارة الأكثر تتويجًا حسب البلد، بـ 18 لقبًا، متفوقة على الجزائر صاحبة الـ 13 لقبًا.

وتأتي تونس في المركز الثالث برصيد 3 ألقاب فقط، ثم الكاميرون ونيجيريا بلقبين.

الزمالك حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات، بالفوز على كلًا من ديسبورتيفو دي برايا بنتيجة "45-25، وإيتوال دو كونجو الكونغولي بنتيجة "41-26"، وفاب الكاميروني بنتيجة "28–23"، ثم وداد سمارة المغربي بنتيجة "38-32".