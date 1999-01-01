الأهلي المجهول.. فايلر يلجأ لـ"خدعة السوبر" قبل مواجهة الزمالك

لجأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى خدعة "الأهلي المجهول"، قبل مواجهة الزمالك الأخيرة على لقب كأس السوبر 20 سبتمبر الماضي، بمنع الجهات الإعلامية المختلفة من تغطية لقاء الإعلاميين الودي، عصر اليوم، ضمن استعداداته لمواجهة بطل الغريم التقليدي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال مصدر بالأهلي، إن فايلر اتخذ قراره حرصا على سرية بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في اللقاء، استعدادا لمباراة الزمالك، السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري، وهو ما عزز إعلان الدكتور محمد العدل رئيس قناة النادي، عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الإعلاميين عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا بناء على تعليمات رينيه فايلر.. فال خير".

ليست الأولى

"خدعة السوبر" كما أطلق عليها، نفذها السويسري بتحفظه على إذاعة قناة الأهلي مباراة الفريق أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، قبل 6 أيام من مباراة القمة، والتي أعلنت تعذر نقل اللقاء على الهواء مباشرة، وأنها ستلجأ لتسجيله.

عبدالحفيظ يكشف المستور

بعد الفوز على الزمالك في مباراة السوبر بثلاثة أهداف مقابل اثنين، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ساخرا: "الآن تستطيعون إذاعة لقاء كانو سبورت"، في إشارة إلى أن عدم بث المباراة مباشرة، أو إذاعتها مسجلة كان متعمدا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الإعلاميين في مواجهة ودية على معلب مختار التتش، عصر اليوم الإثنين، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.