عبد الله السعيد في الصدارة.. قائمة هدافي الدوري المصري بعد 5 جولات

انفرد عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بصدارة هدافي مسابقة الدوري الممتاز، بعد تسجيله 5 أهداف كاملة، أخرها هدفين في شباك الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي، وانتهت بفوز درامي لفريقه بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

ثنائية عبدالله السعيد في الإنتاج الحربي، كانت الثانية بعدما سجل الأولى في مرمى إنبي بالجولة الأولى من الدوري الممتاز، وحسمها رفقة زملائه برباعية نظيفة، كما سجل هدف الفوز ايضا بشباك طنطا، بمباراة الجولة الثانية.

أهداف السعيد الخمسة لم تضعه على صدارة هدافي الموسم الحالي من الدوري فقط، بل وضعته على بعد 5 أهداف فقط عن نادي المائة، إذ سجل 95 هدفا في البطولة الحالية، بواقع 36 هدفا مع الإسماعيلي، 50 مع الأهلي، 9 مع بيراميدز.

عبدالله السعيد يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري

عبدالله السعيد فرض إقاعه ووجه إنذارا شديد اللهجة لمطارديه على صدارة هدافي الدوري المصري، خاصة أن المسابقة لم تنتظم سوى في 5 أسابيع فقط، مع امتلاك بعضهم أفضلية لعب مباريات أقل، مثل نجم الأهلي رمضان صبحي، والبقية كما يستعرضهم "الوطن سبورت":

عبدد الله السعيد لاعب بيراميدز: 5 أهداف

رمضان صبحي لاعب الأهلي: 3 أهداف

عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود: 3 أهداف

اريك تراوري لاعب بيراميدز: هدفين

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: هدفين

جونيور أجايي لاعب الأهلي: هدفين

معاذ الحناوي لاعب الإنتاج: هدفين

حسام حسن لاعب سموحة: هدفين

أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود: هدفين

محمد سالم لاعب المقاولون: هدفين

سعيدو سنبوري لاعب المصري: هدفين

سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون: هدفين

محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري: هدفين

مروان حمدي لاعب وادي دجلة: هدفين

محمد شريف لاعب إنبي: هدفين