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أنا مش جمعية خيرية ولا أنتظر اعتذارا.. ردود "آل الشيخ" النارية على يونس وعفيفي

10:53 ص | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
أنا مش جمعية خيرية ولا أنتظر اعتذارا.. ردود "آل الشيخ" النارية على يونس وعفيفي

تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا

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شهدت الساعات القليلة الماضية، ردودا نارية من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، على مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، وأحمد عفيفي المتحدث السابق باسم نادي بيراميدز.

ردود آل الشيخ التي صرح بها عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" جاءت حول طبيعة علاقته بالنادي الأهلي بعد إنهاء الخلاف فيما بينهما، مؤكدًا أنه لا يريد اعتذارا من جماهير الأهلي، ولن يدعم سوى النادي الأحمر، كما أعلن زيارته لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، إنهاء الخلاف مع مسئولي النادي الأهلي وجماهيره، مؤكدًا على فتح صفحة جديدة فيما بينهما.

تركي آل شيخ لمصطفى يونس: "لا أحد يفرض شيئًا على جماهير الأهلي"

البداية كانت بتصريح تليفزيوني لمصطفى يونس قال خلاله: "المفروض جماهير الأهلي تعرف تركي آل الشيخ جاي مصر امتى ويروحوا له المطار يشكروه ويعتذروا له".

مبادرة مصطفى يونس لم تلق قبولًا من تركي آل الشيخ، الذي رد عليها عبر منشور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، حيث أكد أنه لا ينتظر اعتذارًا من جماهير الأهلي.

وكتب تركي آل شيخ في رده على مصطفى يونس: "أنا من جمهور الأهلي، ومافيش بينا اعتذارات، إحنا أهل وإخوان، ومحدش يفرض على الجمهور حاجة".

تركي آل الشيخ لأحمد عفيفي: "أنا مش جمعية خيرية"

فيما طالب أحمد عفيفي، المستشار تركي آل الشيخ، بتوجيه الدعم إلى الزمالك الذي "استقبله استقبال الفاتحين" حد قول الأخير، بدلًا من دعم الأهلي، ليرد آل الشيخ قائلًا: "أنا مش جمعية خيرية".

وقال عفيفي في مقطع فيديو بثه على حسابه عبر فيسبوك قائلًا: "اللي يخصني كلمة اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور، مين بقى اللي هيتعور؟ جمهور الزمالك اللي فتحلك أبوابه واستقبلك استقبال الفاتحين، لما تيجي تعمل ستاد هتعمله للناس اللي وقفت في ضهرك ودعمتك في عز خلافك مع جماهير الأهلي، ولا هتروح تعمله للأهلي".

رد آل شيخ جاء على عفيفي جاء مطولًا كالآتي: "هل حد قال ليك من البداية أو مايعرفش إني بشجع في مصر الأهلي؟ ثانياً- هل أنا لما زُرت غير الأهلي في فترة الخلاف كنت شخصية نكرة ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الاسلامي؟".

وأضاف: "هل قدمت شيئا أم لم أقدم؟ رابع حاجة أنا مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم، خامس حاجة أنا قررت وبوضوح إني لن أدعم بعد اليوم إلا الفريق اللي بشجعه".

واختتم رده على عفيفي: "سادس حاجة وملهاش علاقة بالموضوع، هزور الخطيب قريباً أطمن عليه لو حابب تزعل زيادة، وستفضل أخ وعزيز يا كابتن، واللي يلعب.. كمل براحتك".

تركي لـ "عفيفي" مجددا: واحد راجع بيته زعلان ليه.. وشرط عبدالله السعيد في الجنة 

كما رد تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز سابقا وألميريا الإسباني حاليا، على أحمد عفيفي المتحدث السابق لنادي بيراميدز، الذي بث مقطع فيديو مجددا عبر صفحته على "فيس بوك" يطالبه بدفع الشرط الجزائي لعبدالله السعيد في عقده مع نادي الزمالك والذي تم التنازل عنه من قبل الفارس الأبيض. 

وقال "آل الشيخ" من خلال تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن انتى مصر على الصراحة بخذ صراحة ... اولاً - بنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله ... ثانياً - علاقتي بالنادي اللي أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع ل تقديري ... ثالثاً - ما هو أكيد حب الجمهور في الاستقبال لأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة أبوطيب ... وأهم سبب اني أهلاوي... رابعاً - الرهان على حاجة مش موجودة أساسا مش في محله ... خامساً - واحد ورجع لبيته وأهله زعلان ليه ؟ ... سادساً وده المهم ... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك". 

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