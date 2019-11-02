ميدو: لا خلاف مع أحمد عادل عبدالمنعم.. ومحمد إبراهيم سيعود أحسن لاعب في مصر (حوار)

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أن فريقه يتطور بشكل كبير، بعد خوض خمس مباريات في بطولة الدوري الممتاز، ولكنه أكد أن الفريق يحتاج لصبر حتى يصل للمستوى المأمول سواء منه هو شخصيا أو من إدارة النادي.

وأوضح ميدو في حوار خاص لـ"الوطن سبورت" أن بعض اللاعبين يختلف أدائهم في التدريبات عن المباريات الرسمية والعكس، وقال :"هناك لاعبون يبذلون أقصى جهد في التدريبات، ولكن عندما تدفع بهم في مباريات رسمية لا يقومون بالدور المطلوب على أكمل وجه، ولاعبو أخرون على العكس تماما لا يتدربون بشكل جيد، ولكن في المباريات يمنحك ثلاث نقاط، وبالتالى نحتاج وقت للتعرف على كل ذلك، وخلال الفترة التي توليت فيها قيادة الفريق نجحت في التعرف على ذلك لكننا خضنا مباريات صعبة، وحققنا سبع نقاط من أصل 15 ممكنة، وهو معدل جيد مقارنة بحجم الفرق التي واجهناها مثل الزمالك أو المصري أو الجونة على ملعبه أو المصري البورسعيدي".

ميدو حزين بسبب غياب أيمن حفني لخطأ إداري

وأشار ميدو إلى أنه يشعر بحالة من الحزن لغياب أيمن حفني بسبب خطأ إجرائي منع قيده، وأن هناك محاولات لحل الأزمة، أو إعارته لأي فريق في يناير على أن يعود للفريق بعد نهاية الموسم، كما أكد أن محمد إبراهيم المنضم من الزمالك لم يظهر بعد بمستواه الطبيعي كونه يحتاج وقت ليحفظ طريقة اللعب ويتأقلم مع الفريق، وبعدها سيعود كما كان أفضل لاعب في مصر، على حد وصف ميدو.

ونفى المدير الفني لمصر المقاصة ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق، وقال : "من يقول أن بيننا خلافات ناس معندهاش معلومات، لأن أحمد عادل تعرض لإصابة عقب مباراة أسوان وعاد للتدريبات من خمسة أيام فقط، وعلاقتي بجميع اللاعبين جيدة، لكن من الطبيعي أن ترى لاعب غاضب بسبب عدم مشاركته، ولكنني في النهاية لدي قائمة بها 30 لاعبا ولن أستطيع إشراكهم جميعا في مباراة واحدة، ولكنني دائما ما أشرح للاعبين سبب الاستبعاد لتحفيزه للمباراة المقبلة".