قرارات حاسمة.. التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

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اجتماع اللجنة المنظمة بحضور وزير الرياضة
عقد وزارة الشباب والرياضة، اجتماعاً هاماً اليوم السبت، مع اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وعمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر بالبطولة.
واتخذت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، خلال اجتماعها اليوم السبت، بعض القرارات، أبرزها الاتفاق على بعض الاشتراطات الأمنية والتعليمات الجديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، خلال الساعات القادمة.
وأقرت اللجنة المنظمة خلال اجتماعها، أسعار تذاكر البطولة، مؤكدة على أن القيمة المالية لتذاكر مباراتي الافتتاح يوم 8 نوفمبر مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، ستكون 350 جنيها (22 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
واتفقت لجنة كأس الأمم الأفريقية، على أن أسعار تذاكر مباريات غانا مع مصر ومالي مع الكاميرون يوم 11 نوفمبر، ومصر مع الكاميرون يوم 14 نوفمبر، ومباراتي الدور الثاني يوم 19 نوفمبر ، ستكون: 250 جنيها (16 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 50 جنيها (3 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
وحددت اللجنة، أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا مع زامبيا يوم السبت 9 نوفمبر، وأيضا كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
كما شهد الاجتماع، اعتماد تكليف عمرو الجنايني، برئاسة اللجنة المنظمة وذلك بشكل رسمي، وتعهد الجنايني بتنظيم رائع لكأس الأمم الأفريقية، وتوفير كافة مطالب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، حتى يتمكن من تحقيق حلم المصريين بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية للكبار بطوكيو 2020.
وشددت الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على ثقتها الكبيرة في قيام اللجان المختلفة، بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الدولة لن تبخل بأي دعم للمساهمة في الخروج بتنظيم رائع للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة.
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