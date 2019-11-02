أحدث الأخبار

أخر الأخبار

صيام صلاح وانفجار تريزيجيه وخطأ المحمدي.. ملخص الثلاثي المصري بمواجهة ليفربول وأستون فيلا

تريزيجيه عقب مباراة ليفربول: ليست النتيجة التي نتمناها.. وسنواصل التحسن

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وبيتيس

محمود فايز: ميهمنيش مين هيعالج مؤمن زكريا.. أتمنى أشوفه في الملاعب تاني

قرارات حاسمة.. التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

09:39 م | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
قرارات حاسمة.. التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

اجتماع اللجنة المنظمة بحضور وزير الرياضة

أخبار متعلقة

عقد وزارة الشباب والرياضة، اجتماعاً هاماً اليوم السبت، مع اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وعمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر بالبطولة.

واتخذت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، خلال اجتماعها اليوم السبت، بعض القرارات، أبرزها الاتفاق على بعض الاشتراطات الأمنية والتعليمات الجديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، خلال الساعات القادمة.

وأقرت اللجنة المنظمة خلال اجتماعها، أسعار تذاكر البطولة، مؤكدة على أن القيمة المالية لتذاكر مباراتي الافتتاح يوم 8 نوفمبر مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، ستكون 350 جنيها (22 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).

واتفقت لجنة كأس الأمم الأفريقية، على أن أسعار تذاكر مباريات غانا مع مصر ومالي مع الكاميرون يوم 11 نوفمبر، ومصر مع الكاميرون يوم 14 نوفمبر، ومباراتي الدور الثاني يوم 19 نوفمبر ، ستكون: 250 جنيها (16 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 50 جنيها (3 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).

وحددت اللجنة، أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا مع زامبيا يوم السبت 9 نوفمبر، وأيضا كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).

الجنايني : المنتخب الأولمبي سيحقق حلم الشعب المصري

كما شهد الاجتماع، اعتماد تكليف عمرو الجنايني، برئاسة اللجنة المنظمة وذلك بشكل رسمي، وتعهد الجنايني بتنظيم رائع لكأس الأمم الأفريقية، وتوفير كافة مطالب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، حتى يتمكن من تحقيق حلم المصريين بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية للكبار بطوكيو 2020.

وشددت الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على ثقتها الكبيرة في قيام اللجان المختلفة، بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الدولة لن تبخل بأي دعم للمساهمة في الخروج بتنظيم رائع للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة.

أخبار قد تعجبك

فرجانى ساسى يتمرد على الزمالك.. واتجاه قوى لعودة معروف يوسف

استطلاع رأى

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 3

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 1

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 2

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • برايتون

    برايتون

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • آرسنال

    آرسنال

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • واتفورد

    واتفورد

  • 1

    :

    2

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • أنجيه

    أنجيه

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • ميتز

    ميتز

  • 2

    :

    2

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • تولوز

    تولوز

  • 2

    :

    3

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • أميان

    أميان

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 5

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 1

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 2

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 3

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 8

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 1

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 1

    :

    2

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 1

    :

    1

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • العدالة

    العدالة

  • 2

    :

    2

    04:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • التعاون

    التعاون

  • 3

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • النصر

    النصر

  • 4

    :

    0

    06:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 1

    :

    1

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • روما

    روما

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • بولونيا

    بولونيا

  • 1

    :

    2

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    1

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • فالفايك

    فالفايك

  • 2

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 2

    :

    2

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 2

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • الخور

    الخور

  • 1

    :

    3

    04:15 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • الدحيل

    الدحيل

  • 4

    :

    1

    06:25 PM

    دوري نجوم قطر
  • السد

    السد

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 1

    :

    2

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • 1

    :

    4

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • نادي الرجاء الملالي

    نادي الرجاء الملالي

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • كاظمة

    كاظمة

  • 4

    :

    1

    05:50 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

الأكثر قراءة

هل يتعرض "زيزو" للعقوبات بعد التغريدة المثيرة؟.. الزمالك يرد

"زيزو" مستاء من تجاهل قدامى لاعبي الزمالك له بعد جراحة "الصليبي"

تركي آل الشيخ يرد على أحمد عفيفي: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا
نسور مالى تتسلح بـ«دبابة» الأهلى وعناصر واعدة للسيطرة على عرش أفريقيا