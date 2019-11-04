مايفوتكش.. ديسابر يتحدث عن الثأر من الزمالك.. ورمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي

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الأهلي يلغي ودية الإمارات.. وسياج حول التتش لفرض السرية

شهد معسكر الأهلي بالإمارات إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها الأحمر خلال تواجده هناك، من أجل الاستعداد لعودة الدوري وكذلك المباراة لدوري والمباراة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام النجم.

من جهة أخرى نفذت إدارة الأهلي قرار السويسري رينيه فايلر، والذي طالب بوضع سياج حول ملعب مختار التتش بالجزيرة بمقر النادي الأهلي لمنع رؤية الملعب أثناء تدريبات الفريق وعدم التأثير على اللاعبين من أعضاء الجمعية العمومية.

رمضان صبحي يصدم الأهلي بشأن مستقبله في الأهلي

وكشفت تقارير صحفية عن تلقي رمضان صبحي لاعب الأهلي أكثر من عرض للرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية بعد إنتهاء إعارته مع القلعة الحمراء.

وأكدت التقارير بأن صبحي قرر العودة إلى أوروبا عقب انتهاء إعارته مع النادي الأهلي، خاصة وأنه يتمنى أن يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه هذا العام ومن ثم يجمع حقائبه من أجل الرحيل.

وشددت التقارير، على أن صبحي تلقى أكثر من عرض من من قبل أندية بالدوري الإيطالي والألماني، ولكنه لم يستقر على وجهته الجديدة حتى تلك اللحظة.

الخطيب يكلف مبروك بملاحقة اللاعب الهارب

قرر محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، بضرورة ملاحقة اللاعب مصطفى هشام لاعب فريق 2001 والذي هرب إلى أحد الأندية الإسبانية بالدرجة الثالثة، حيث جهز فتحي مبروك تقريرًا فنيًا أكد من خلاله أن اللاعب كان ضعيف المستوى ولم يشارك سوى في مباراتين.

ديسابر يتحدث عن الثأر من الزمالك في الدوري

أكد الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه يتطلع للثأر من الزمالك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الدوري عقب عودة عجلة الدوري، خاصة أنه يرى بأن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون إنتقامية.

شوقي غريب يمد معسكر الأولمبي بالعين السخنة

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مد فترة المعسكر بالعين السخنة لـ24 ساعة إضافية، حيث جاء قرار غريب من أجل فرض مزيد من التركيز والسرية لدى لاعبي المنتخب الوطني، خاصة قبل المواجهة الأولى في التصفيات أمام المنتخب المالي العنيد.

المنتخب الأول يفتح مرانه للإعلام ببرج العرب

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني فتح تدريب المنتخب الأول أمام الإعلام 15 دقيقة ببرج العرب، في المران الذي من المقرر أن يكون يو م الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يقام تلك المران في تمام الساعة الخامسة مساءًا، حيث يستعد المنتخب الأول لمواجهة كينيا في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.