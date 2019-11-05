ريان يتمرد ومبروك يستنجد بالخطيب.. القصة الكاملة لأزمة "ناشئي الأهلي"

أحدث الأخبار
ياسر ريان مدرب فريق الناشئين بالأهلي مواليد 2004
أزمة جديدة اشتعلت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أطلق شرارتها الأولى ياسر ريان المدير الفني للاعبي الفريق الأحمر من مواليد 2004، بعد اشتباكه مع فتحي مبروك رئيس القطاع بالنادي ونائبه هشام حنفي، الأمر الذي انتهى بتحويل مدرب الفريق للتحقيق.
وبدأت الأزمة، بتدخل فتحي مبروك ومنح تعليمات للاعبي الفريق خلال المباراة التي أقيمت الخميس المنصرم أمام سموحة على ملعب الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية وفي الدقائق الأولى من عمر اللقاء، ما أثار حفيظة ياسر ريان وجعله يغادر دكة البدلاء، بعد أن تلفظ بعبارات غير لائقة.
وامتد الخلاف ليصل إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث قرر فتحي مبروك إقحامه في الأزمة وتقديم له تقريراً مفصلاً عن الواقعة، والتي شهدت تجاوزات من قبل ياسر ريان ليست مقتصرة على الواقعة الأخيرة فقط ولكن منذ بداية الموسم، منتظراً أن يبت رئيس القلعة الحمراء في الأمر ويتخذ الإجراء الأنسب.
ولم يظهر ياسر ريان مع الفريق منذ تلك الواقعة، حيث تغيب عن حضور التدريبات الخاصة لفريق مواليد 2004 الذي يقوده فنياً، ليصبح من المتوقع قيادة عبد الله فاروق المدرب العام للجهاز الفني للفريق لحين إنهاء الأزمة، لا سيما أنه هو من قاد مباراة سموحة بعد خروج ريان من الملعب.
ويعد انسحاب ياسر ريان من مباراة سموحة هي الأزمة الثانية في قطاع الناشئين بالأهلي خلال الفترة القليلة الماضية، بعد هروب مصطفى هشام لاعب الفريق الأحمر من مواليد 2001، والذي توجه إلى إسبانيا من أجل الانتقال إلى صفوف جوبي إسبانيول أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، دون إبلاغ إدارة المارد الأحمر.
ورغم ذلك نجح الفريق في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 17، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين.
اسايي اف سي
0
:
0
05:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
جينيراسيون فوت
زينيت سان بيترسبورج
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
لايبزيج
برشلونة
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
سلافيا براج
نابولي
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
ريد بول سالزبورج
ليفربول
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
جينك
ليون
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
بنفيكا
فالنسيا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليل
تشيلسي
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
أياكس
بوروسيا دورتموند
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
نادى النهضة خميس زمامرة
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الرجاء الرياضي
الأهلي المنامة
0
:
0
05:00 PMكأس ملك البحرين
الرفاع
مدينة عيسى
0
:
0
05:00 PMكأس ملك البحرين
الرفاع الشرقي
المالكية
0
:
0
07:30 PMكأس ملك البحرين
الحد
استقلال طهران
4
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
صنعت نفط عبادان
سباهان اصفهان
2
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
تركتور سازي تبريز
تعليقات الفيسبوك