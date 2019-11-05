ريان يتمرد ومبروك يستنجد بالخطيب.. القصة الكاملة لأزمة "ناشئي الأهلي"

أزمة جديدة اشتعلت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أطلق شرارتها الأولى ياسر ريان المدير الفني للاعبي الفريق الأحمر من مواليد 2004، بعد اشتباكه مع فتحي مبروك رئيس القطاع بالنادي ونائبه هشام حنفي، الأمر الذي انتهى بتحويل مدرب الفريق للتحقيق.

ياسر ريان يرفض تعليمات مبروك

وبدأت الأزمة، بتدخل فتحي مبروك ومنح تعليمات للاعبي الفريق خلال المباراة التي أقيمت الخميس المنصرم أمام سموحة على ملعب الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية وفي الدقائق الأولى من عمر اللقاء، ما أثار حفيظة ياسر ريان وجعله يغادر دكة البدلاء، بعد أن تلفظ بعبارات غير لائقة.

مبروك يضع الخطيب في المشهد

وامتد الخلاف ليصل إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث قرر فتحي مبروك إقحامه في الأزمة وتقديم له تقريراً مفصلاً عن الواقعة، والتي شهدت تجاوزات من قبل ياسر ريان ليست مقتصرة على الواقعة الأخيرة فقط ولكن منذ بداية الموسم، منتظراً أن يبت رئيس القلعة الحمراء في الأمر ويتخذ الإجراء الأنسب.

ياسر ريان يمتنع عن العودة

ولم يظهر ياسر ريان مع الفريق منذ تلك الواقعة، حيث تغيب عن حضور التدريبات الخاصة لفريق مواليد 2004 الذي يقوده فنياً، ليصبح من المتوقع قيادة عبد الله فاروق المدرب العام للجهاز الفني للفريق لحين إنهاء الأزمة، لا سيما أنه هو من قاد مباراة سموحة بعد خروج ريان من الملعب.

الأزمة الثانية

ويعد انسحاب ياسر ريان من مباراة سموحة هي الأزمة الثانية في قطاع الناشئين بالأهلي خلال الفترة القليلة الماضية، بعد هروب مصطفى هشام لاعب الفريق الأحمر من مواليد 2001، والذي توجه إلى إسبانيا من أجل الانتقال إلى صفوف جوبي إسبانيول أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، دون إبلاغ إدارة المارد الأحمر.

ورغم ذلك نجح الفريق في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بثلاثية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 17، جمعهم من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين.