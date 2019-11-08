مايفوتكش.. البدري يكشف عن الصعوبات قبل بدء التصفيات.. والزمالك يهدد بالانسحاب

يقدم "الوطن سبورت" نشرة محلية لمتابعيه، حيث يسرد من خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المصرية خلال الساعات الماضية، إضافة إلى نشر أهم الأحداث التي جاءت من الصباح حتى الآن.

أداء باهت للمنتخب الوطني أمام ليبيريا.. والبدري يكشف عن الصعوبات

حقق المنتخب الوطني فوزًا باهتًا على المنتخب الليبيري خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021، ولم يظهر المنتخب الوطني بالمستوى المطلوب والمنتظر منه قبل انطلاق تصفيات أمم أفريقيا.

وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عقب نهاية المباراة، إن المنتخب واجه وما زال يواجه صعوبات قبل بدء التصفيات، حيث شدد على أن إيقاف الدوري أثر بشكل كبير على المنتخب الوطني، وكذلك عدم خوض لاعبي الأهلي مباريات لمدة شهر أثر أيضًا على الفراعنة.

الزمالك يهدد بالانسحاب من بطولات السلة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء يدرسون بقوة الانسحاب من بطولات السلة، اعتراضًا على عقوبات اتحاد السلة ضد الفريق، بإيقاف المدرب 4 مباريات، وكذلك أكثر من لاعب، مع توقيع عدة غرامات.

اجتماع في الزمالك مع عبدالله جمعة من أجل بنود عقده

قرر مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع عبدالله جمعة عقب العودة من معسكر المنتخب الوطني من أجل الاستقرار بشكل نهائي على مد تعاقده وزيادة المقابل المادي مع القلعة البيضاء، خاصة وأن جمعة من الأعمدة الرئيسية للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

الأهلي يرد على عقوبات اتحاد السلة

رد النادي الأهلي على عقوبات اتحاد السلة، والتي أدت إلى توقيع غرامة على القلعة الحمراء وإيقاف أكثر من لاعب على خلفية أحداث مباراة القمة بكأس السلة، وقال رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إن قرارات اتحاد السلة ضد الأهلي ظالمة، حيث شدد خلال حديثه للوطن سبورت على أن كان على اتحاد السلة توجيه الشكر للقلعة الحمراء بدلًا من توقيع غرامات عليه.

وتابع عبدالقادر: مدرب الزمالك هاجم لاعب الأهلي وسبه بوالدته، ولم يتم توقيع العقوبة الللازمة عليه.

شوقي غريب يستبعد طاهر محمد طاهر.. ويضم منسي وصادق

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي استبعاد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب من قائمة الفراعنة، بسبب تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب استعدادا لمواجهة مالي في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى الأولمبياد، فيما قرر غريب ضم كل من ناصر منسي لاعب طلائع الجيش ومحمد صادق لاعب الإسماعيلي.

سموحة يتمسك بحارسه عمر صلاح.. ويرفض رحيله

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إدارة النادي رفضت عرض ضخم من أجل رحيل عمر صلاح والذي ضمه من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعلى الرغم من عدم مشاركته مع سموحة نهائيًا منذ إنتقاله إلا أن رئيس النادي السكندري أكد بأن حارسه تلقى عرض كبير، حيث يتواجد عمر صلاح في الوقت الحالي بمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادًا لتحقيق حلمه بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.