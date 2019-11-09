إصابة ناصر ماهر وتألق محمد صبحي.. 5 مشاهد من مباراة مصر ومالي

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منتخب مصر الأولمبي
تمكن المنتخب المصري الأولمبي من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره المالي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وسجل هدف منتخب مصر مهاجم الفراعنة ونادي الزمالك مصطفى محمد عن طريق رأسية رائعة، بعد عرضية مميزة من الظيهر الأيسر أحمد فتوح.
وتصدر المنتخب المصري مجموعته عقب الفوز على منتخب مالي، في المجموعة التي ضمت كل الكاميرون وغانا ومالي أيضا.
جاء تصدر مصر لمجموعته عقب تعادل كل من غانا والكاميرون بهدف لكل فريق، في افتتاح مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في تلك النسخة.
ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز المشاهد من مباراة مصر ومالي في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
1- تألق مصطفى محمد
أحد أبرز ملامح المباراة هو تألق مصطفى محمد لاعب فريق نادي الزمالك ومهاجم منتخب مصر، الذي نجح في تشكيل إزعاج على دفاعات مالي في الأوقات التي كان يضغط فيها المنتخب المصري، وتمكن اللاعب من تسجيل هدف الفوز للفراعنة.
وحصل مصطفى محمد على جائزة رجل المباراة، بعدما ساهم في فوز منتخب مصر على نظيره مالي بهدف دون رد.
2- إصابة ناصر ماهر
أيضا من المشاهد المحزنة هي خروج ناصر ماهر صانع ألعاب المنتخب المصري الأولمبي، للإصابة قبل مرور ربع ساعة من عمر المباراة بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه.
وأعلن معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبي، أن اللاعب أُصيب بخلع في الكتف إثر التدخل القوي من لاعب منتخب مالي، وسيتوجه اللاعب للمستشفى من أجل الخضوع للعلاج، وتحديد مدة الغياب.
3- عنف وخشونة في اللعب من لاعبي منتخب مالي
وشهدت المباراة أيضا تدخلات عنيفة للغاية من قبل لاعبي منتخب مالي، خاصة في الكرات الهوائية، والتي أدت إلى تعرض ناصر ماهر إلى إصابة مروعة في كتفه، فضلا عن العديد من التدخلات التي كادت تؤدي لإصابة أكثر من لاعب من الفراعنة.
اكتفى حكم مباراة مصر ومالي من إخراج إنذار واحد في اللقاء للاعبي منتخب مالي، وبالتحديد المدافع كليمنت عقب تدخل عنيف جدا على مصطفى محمد مهاجم الفراعنة في أحد التدخلات الهوائية.
4- تراجع دفاعي واضح من لاعبي منتخب مصر
من المشاهد المهمة أيضا في المباراة هي التراجع الدفاعي المبالغ فيه من قبل لاعبي منتخب مصر الأولمبي في الشوط الثاني، من أجل الحفاظ على الهدف، وهو ما كان يكلف الفريق هدف التعادل في أكثر من كرة.
وفضل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التراجع والحفاظ على الهدف بدلا من الضغط والتعزيز بهدف آخر، وفي النهاية نجح منتخبنا الوطني بالخروج بالثلاث نقاط.
5- تألق حارس الفراعنة محمد صبحي
واحد من المشاهد الهامة جدا في لقاء مصر ضد مالي هي تألق حارس مرمى المنتخب الأولمبي محمد صبحي، والذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، والخروج بالثلاث نقاط.
وتمكن صبحي من التصدي لثلاث فرص محققة في المباراة، واحدة منهم في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء كادت تكلف منتخبنا الوطني التعادل في اللقاء، لولا تألق حارس الزمالك الشاب.
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