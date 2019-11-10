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الأهلي وتركي آل الشيخ أمام 3 أندية.. ماذا ينتظر كهربا بعد الرحيل عن أفيس؟

12:42 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
كتب: ندى قطب
الأهلي وتركي آل الشيخ أمام 3 أندية.. ماذا ينتظر كهربا بعد الرحيل عن أفيس؟

كهربا لاعب أفيس البرتغالي

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بعد رحيله عن الزمالك، توجهت أعين العديد من الأندية نحو محمود عبدالمنعم كهربا، من أجل الظفر بخدماته خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد المستوى الاستثنائي الذي يظهر به لاعب الفارس الأبيض السابق وأفيس البرتغالي في الوقت الحالي.

وارتبط اسم محمود كهربا بالانضمام إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء رحلته إلى الدوري البرتغالي، خصوصا في ظل مطالبة جماهير المارد الأحمر بالتعاقد مع اللاعب، الذي أبدى رغبته في ارتداء قميص النادي بوقت سابق، باعتباره من ناشئي حامل لقب الدوري المحلي.

تركي آل الشيخ يمنح جماهير الأهلي وعدا بالتعاقد مع كهربا

ووعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، جماهير الأهلي بالتحرك وتسهيل مهمة التعاقد مع كهربا في مدة لا تستغرق الدقيقتين، في حال أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موافقته على ذلك، وقال في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "دقيقتان فقط، هي مسافة السكة، ويكون كهربا في صفوف الأهلي، لكن ذلك في حالة موافقة الخطيب فهو صاحب القرار".

 

لم يكن النادي الأهلي هو فقط الذي يضع كهربا هدفا له في الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يرغب نادي الاتحاد السعودي في استعادة خدمات لاعب منتخب مصر من جديد، باعتباره كان ضمن العوامل المؤثرة في صفوف الفريق السعودي قبل الرحيل عقب التتويج بلقبي كأس ولي العهد وخادم الحرمين.

أما نادي الشباب السعودي، فيرغب في تدعيم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصا أن صفوفه تعاني على مستوى مراكز عدة، إذ يعول النادي السعودي على قدرة كهربا في استعادة قوة الفريق من جديد، والمساهمة في قيادته إلى مساره الصحيح، إذ تدرس إدارة الفريق منحه مليوني دولار في الموسم، على أن يتقدم بعرض قيمته مليوني دولار في الموسم، بحسب عدد من التقارير الصحفية السعودية.

وفي وقت سابق، كان كهربا على رأس اهتمامات نادي العين الإماراتي، الذي أعلن رغبته في التعاقد مع لاعب أفيس البرتغالي، في صفقة قد تبلغ 5 ملايين دولار؛ لتعويض رحيل حسين الشحات إلى النادي الأهلي.

يشار إلى أن محمود كهربا وصل إلى القاهرة قبل ساعات، بعد استدعائه من قبل المنتخب الوطني، للانضمام إلى المعسكر الذي يسبق مبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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