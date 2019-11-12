آخرهم علاء علي.. نجوم كرة خطفهم الموت في ريعان الشباب

ودعت جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة اللاعب علاء علي، بعد أن توفى أمس الاثنين، عن عمر يناهز 31 عاما، أثر إصابته بورم خبيث في المخ، ليفقد اللاعب حياته وهو بمرحلة ريعان الشباب.

وخضع اللاعب قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى أمس الاثنين، عقب تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ويتلقى الوسط الرياضي صدمة كبيرة برحيل اللاعب دمث الخلق والذي لم يفتعل أي مشكلات خلال فترة تواجده بالملاعب.

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز حالات اللاعبين الذين فارقوا الحياة وهم في مرحلة الشباب.

محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب ظهير أيسر الأهلي السابق فارق الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي الصباحي، عن عمر يناهز الـ 23 عامًا، ليتلقى الوسط الرياضي وقتها صدمة مفجعة نظرا لدماثة خلق اللاعب وموهبته الكبيرة، إلا أن الموت أنهى مسيرته مع كرة القدم بعد أن كان أحد أفراد الفراعنة الفائزين بلقب أمم أفريقيا 2006 مع المعلم حسن شحاتة.

أحمد وحيد

أحمد وحيد لاعب الترسانة الشاب لقى مصرعه في حادث سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في عام 2006، بعد أن كان اللاعب أحد أفراد جيل منتخب الشباب الفائز ببطولة أمم أفريقيا عام 2003.

يوسف محيي

ناشئ الزمالك يوسف محيي خلال فترة إعارته لصفوف الاتحاد السكندري، لقى مصرعه في ديسمبر عام 2014 عن عمر يناهز 21 عاما، بسبب حاث سيارة، وهو حفيد سمير محمد علي حارس مرمى النادي الأبيض السابق.

أحمد إكرامي

أحمد إكرامي حارس مرمى الأهلي والترسانة السابق ونجل إكرامي حارس الأهلي التاريخي وشقيق شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر الحالي، توفى في فبراير 2006، عن عمر يناهز 26 عاما، ليكون خبر وفاته صدمة كبيرة للوسط الرياضي وقتها.