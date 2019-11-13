أحدث الأخبار

أخر الأخبار

محمد صلاح يغادر معسكر المنتخب.. والشحات جاهز طبيا لمواجهة كينيا

"ماركا" تهاجم رونالدو: تصريحاتك تناقض أفعالك.. ويجب أن تتواضع مع عائلتك في يوفنتوس

صلاح ليس الوحيد.. 11 لاعبا يصدمون البدري قبل مواجهته الرسمية الأولى مع الفراعنة

موعد مباراة منتخب مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

تكذيب الشائعات ووأد فتنة الشارة.. 3 أسباب دفعت محمد صلاح للظهور بمعسكر المنتخب

01:17 م | الأربعاء 13 نوفمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
تكذيب الشائعات ووأد فتنة الشارة.. 3 أسباب دفعت محمد صلاح للظهور بمعسكر المنتخب

محمد صلاح لاعب منتخب مصر

أخبار متعلقة

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، صدمة جديدة بعد تأكد غياب محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بسبب استمرار معاناته من كدمة شديدة في الكاحل.

ورغم تأكيد الصحف الإنجليزية على أن محمد صلاح غير جاهز ومازال يعاني من الإصابة، حتى أن صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن الطاقم الطبي لنادي ليفربول يريد فحص اللاعب بشكل دقيق، مفضلا عدم سفره إلى معسكر المنتخب المصري، إلا أن محمد صلاح أصر على الالتحاق بمنتخب بلاده، ليتم تقييم حالته في معسكر الفراعنة.

إصرار محمد صلاح على التواجد في مصر والانضمام لمعسكر المنتخب ببرج العرب رغم الإصابة، لم يأت من فراغ ولكن كان ذلك الأمر له أسبابه العديدة التي يستعرضها "الوطن سبورت" بالتقرير التالي: 

تكذيب الشائعات بعد حذف صفة لاعب مصري 

واجه محمد صلاح أزمة كبيرة بعد تجاهل اتحاد الكرة المصري التصويت للاعب في جائزة الأفضل في العالم عن عام 2019، حيث منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم لنجم برشلونة ليونيل ميسي، بعد فوزه بـ46 نقطة، وحل فان دايك لاعب ليفربول في المرتبة الثانية بـ38 نقطة، وتلاه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بـ36 نقطة، بينما حل محمد صلاح بالمركز الرابع بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

ومع تجاهل اتحاد الكرة التصويت للاعب جاء رد فعل مباشر بقيامه بحذف صفة لاعب منتخب مصر من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يعود اللاعب بتغريدة أخرى كتب فيها: "مهما حالوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، مع نشر صورة للجماهير المصرية، وأراد اللاعب توصيل رسالة بأن تلك الأزمة قد انتهت وليس لها أي توابع، وأصر على التواجد بمعسكر المنتخب لمدة 24 ساعة قبل أن يغارده خلال ساعات بسبب الإصابة.

الغياب عن وديتي بوتسوانا وليبيريا 

غاب محمد صلاح عن المشاركة مع منتخب مصر في وديتي بوتسوانا وليبيريا في أول ظهور للفراعنة مع حسام البدري، حيث اتفق مع المدير الفني على الغياب عن ودية بوتسوانا الأولى، فيما جاءت ودية ليبيريا الثانية في موعد خارج الأجندة الدولية، ومن ثم كان غياب اللاعب عن التواجد بمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر ليفتح باب الاجتهادات حول رغبة اللاعب في عدم التواجد مع المنتخب، لذلك فضل "مو صلاح" الذهاب لبرج العرب والخضوع للفحص الطبي من جانب طبيب الفراعنة حتى يؤكد للجميع حقيقة إصابته.

فتنة شارة القيادة

حضور محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يغلق باب الحديث عن أزمة شارة القيادة التي كان هناك اتجاه لمنحها له بحكم نجوميته وكونه أحد أفضل لاعبي العالم خلال تلك الفترة، إلا أنه رفض هذا الأمر تقديرا لقائد المنتخب الحالي أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي رفض التنازل عن حقه وتمسك بارتداء شارة القيادة باعتباره أقدم لاعبي الفراعنة، وجاء حضور صلاح لمعسكر برج العرب ليغلق باب الحديث في هذا الشأن.

أخبار قد تعجبك

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية

استطلاع رأى

  • جمهورية أفريقيا الوسطى

    جمهورية أفريقيا الوسطى

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • بوروندي

    بوروندي

  • مالاوي

    مالاوي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جنوب السودان

    جنوب السودان

  • الكاميرون

    الكاميرون

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جزر الرأس الأخضر

    جزر الرأس الأخضر

  • غينيا بيساو

    غينيا بيساو

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • إي سواتيني

    إي سواتيني

  • نيجيريا

    نيجيريا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • بنين

    بنين

  • سييرا ليون

    سييرا ليون

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ليسوتو

    ليسوتو

  • ناميبيا

    ناميبيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • تشاد

    تشاد

  • السنغال

    السنغال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الكونغو

    الكونغو

  • بوركينا فاسو

    بوركينا فاسو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • أوغندا

    أوغندا

  • أنجولا

    أنجولا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جامبيا

    جامبيا

  • السودان

    السودان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ساو تومي وبرينسيب

    ساو تومي وبرينسيب

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

بث مباشر مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا

إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة في مران منتخب مصر
"ميتشو" يطلب عودة "فتوح" للزمالك.. والنادى يصرف مستحقات اللاعبين