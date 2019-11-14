"عملوها الوحوش".. صغار الفراعنة يثأرون للكبار من الكاميرون (فيديو)

نجح المنتخب الأولمبي في الانتصار على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفراعنة في شباك المنتخب الكاميروني في الدقيقتين 29، 51 من عمر اللقاء.

وبذلك يكون صغار الفراعنة قد نجحوا في الثأر من هزيمة المنتخب الأول أمام الكاميرون خلال آخر مواجهة جمعت الفريقين في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون عام 2017، في المباراة التي انتهت لمصلحة الكاميرون بنتيجة 2-1، وهي المواجهة التي شهدت تتويج الكاميرون بالنجمة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017 في الجابون نجح المنتخب الكاميروني في إسقاط الفراعنة بنتيجة 2-1، حيث تقدم محمد النني للمنتخب المصري أولًا في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 59، نجح نيكولاس نكولو في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده من رأسية من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 88 نجح فينسنت أبو بكر في تسجيل هدف الانتصار من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفراعنة في مرمى المخضرم عصام الحضري.

المنتخب الأولمبي يؤكد تفوقه بتحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات من أمم أفريقيا

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأولمبي ثاني المجموعة الثانية من أمم أفريقيا تحت 23 عامًا يوم الثلاثاء المقبل بالدور نصف النهائي من البطولة القارية الكبيرة.

وحقق المنتخب الأولمبي العلامة الكاملة بتحقيقة 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على كل من مالي في الجولة الأولى بهدف نظيف.

كما سبق أن انتصر صغار الفراعنة على المنتخب الغاني بنتيجة 3-2، في الجولة الثانية من أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، قبل الانتصار في الجولة الثالثة اليوم على الكاميرون بنتيجة 2-1.