أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تصفيات أمم أفريقيا.. التعادل يحسم مواجهتي الجابون والكونغو.. ومالي ضد غينيا

تجاوز رمضان ويطارد أبوجريشة.. مصطفى محمد يحقق رقما قياسيا أمام الكاميرون

أوسو كوابينا رجل مباراة غانا ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

"النجم الساحلي": "كاف" أخطرنا رفضه تأجيل مباراة الأهلي

"عملوها الوحوش".. صغار الفراعنة يثأرون للكبار من الكاميرون (فيديو)

11:11 م | الخميس 14 نوفمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
"عملوها الوحوش".. صغار الفراعنة يثأرون للكبار من الكاميرون (فيديو)

منتخب مصر

أخبار متعلقة

نجح المنتخب الأولمبي في الانتصار على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفي الفراعنة في شباك المنتخب الكاميروني في الدقيقتين 29، 51 من عمر اللقاء.

    

وبذلك يكون صغار الفراعنة قد نجحوا في الثأر من هزيمة المنتخب الأول أمام الكاميرون خلال آخر مواجهة جمعت الفريقين في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون عام 2017، في المباراة التي انتهت لمصلحة الكاميرون بنتيجة 2-1، وهي المواجهة التي شهدت تتويج الكاميرون بالنجمة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

    

وخلال نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017 في الجابون نجح المنتخب الكاميروني في إسقاط الفراعنة بنتيجة 2-1، حيث تقدم محمد النني للمنتخب المصري أولًا في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 59، نجح نيكولاس نكولو في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده من رأسية من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 88 نجح فينسنت أبو بكر في تسجيل هدف الانتصار من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفراعنة في مرمى المخضرم عصام الحضري.

المنتخب الأولمبي يؤكد تفوقه بتحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات من أمم أفريقيا

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأولمبي ثاني المجموعة الثانية من أمم أفريقيا تحت 23 عامًا يوم الثلاثاء المقبل بالدور نصف النهائي من البطولة القارية الكبيرة.

وحقق المنتخب الأولمبي العلامة الكاملة بتحقيقة 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بعد الفوز على كل من مالي في الجولة الأولى بهدف نظيف.

كما سبق أن انتصر صغار الفراعنة على المنتخب الغاني بنتيجة 3-2، في الجولة الثانية من أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، قبل الانتصار في الجولة الثالثة اليوم على الكاميرون بنتيجة 2-1.

أخبار قد تعجبك

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية

استطلاع رأى

  • تركيا

    تركيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • فرنسا

    فرنسا

  • 2

    :

    1

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مولدوفا

    مولدوفا

  • التشيك

    التشيك

  • 2

    :

    1

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كوسوفو

    كوسوفو

  • صربيا

    صربيا

  • 3

    :

    2

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لوكسمبورج

    لوكسمبورج

  • البانيا

    البانيا

  • 2

    :

    2

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أندورا

    أندورا

  • البرتغال

    البرتغال

  • 6

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليتوانيا

    ليتوانيا

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • 7

    :

    0

    09:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • الجبل الأسود

    الجبل الأسود

  • مصر

    مصر

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • كينيا

    كينيا

  • موزمبيق

    موزمبيق

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • رواندا

    رواندا

  • توجو

    توجو

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جزر القمر

    جزر القمر

  • الجزائر

    الجزائر

  • 5

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • زامبيا

    زامبيا

  • مالي

    مالي

  • 2

    :

    2

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • غينيا

    غينيا

  • غانا

    غانا

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جنوب أفريقيا

    جنوب أفريقيا

  • الكونغو الديموقراطية

    الكونغو الديموقراطية

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • الجابون

    الجابون

  • الكويت

    الكويت

  • 9

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • تايبيه الصينية

    تايبيه الصينية

  • أوزبكستان

    أوزبكستان

  • 2

    :

    3

    02:00 PM

    تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
  • السعودية

    السعودية

  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • 2

    :

    1

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • الكاميرون - شباب

    الكاميرون - شباب

  • مالي - شباب

    مالي - شباب

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • غانا - شباب

    غانا - شباب

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يعلق على فيديو مسيء له: لو مخدتش حقي هيبقى في دم

محمد صلاح وروبيرتسون يثيران قلق ليفربول بسبب كريستال بالاس

"فايلر" فى صدمة لتوالى إصابات لاعبيه.. تعديل فى خريطة الصفقات الشتوية
"ميتشو" يطلب عودة "فتوح" للزمالك.. والنادى يصرف مستحقات اللاعبين