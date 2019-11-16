5 تحديات تشغل تفكير حسام البدري في مواجهة جزر القمر

يدخل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مباراة جزر القمر بعدة تحديات، خاصة بعد التعثر في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل البدري في تحقيق أول انتصار رسمي له خارج الديار أمام جزر القمر بعقر داره من أجل مصالحة الجماهير المصرية بعد الأداء المخيب للآمال في مباراة كينيا الماضية، والتي كادت أن تكلف الفراعنة هزيمة تاريخية بملعب برج العرب أمام نجوم ماهارمبي.

ويرصد الوطن سبورت أبرز التحديات التي تواجه حسام البدري أمام جزر القمر:

1- مصالحة الجماهير

يدخل حسام البدري ولا بديل أمامه عن الفوز أمام جزر القمر بعد التعادل في الجولة الأولى داخل أرضه بهدف لكل فريق أمام كينيا خلال المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب يوم الخميس الماضي، في أول مباراة رسمية للمدرب الوطني.

2- تجنب حسبة برما

يسعى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، لتجنب حسبة برما في حالة التعثر أمام جزر القمر، حيث أن أي نتيجة غير الفوز ستضع الفراعة في مأزق في ظل انتصار أصحاب الأرض باللقاء الأول خارج الأرض أمام توجو.

3-الرد على المنتقدين

الفوز لا غيره أمام جزر القمر، سيعود بالأمور إلى نصابها للجهاز الفني للفراعنة بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في اللقاء الأول، عقب الأداء الباهت لكل لاعبي المنتخب المصري.

4- الهروب من مصير الإقالة على غرار الأهلي

في الولاية الثالثة والأخيرة له مع الأهلي، تمت إقالة حسام البدري بعد التعثر في أول جولتين من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2017-2018، إثر التعادل مع الترجي سلبيا في المباراة الأولى، قبل الهزيمة في الجولة الثانية أمام كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، لتقرر إدارة المارد الأحمر إقالته من الإدارة الفنية.

ويسعى حسام البدري لتجنب نفس مصير ولايته الثالثة مع الأهلي، حيث أن الهزيمة أمام جزر القمر قد تجعله يواجه خطر الإقالة في ظل ضعف المجموعة.

5- أزمة بيراميدز

يسعى حسام البدري لإثبات وجهة نظره بالفوز على جزر القمر بعد قراره باستبعاد لاعبي بيراميدز سبب قرار النادي بإرسال اللاعبين في الموعد الرسمي المنصوص عليه في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.