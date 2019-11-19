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إصابة ومراوغة ومعادلة قياسية.. حكايات راموس مع اللاعبين المصريين

08:09 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
إصابة ومراوغة ومعادلة قياسية.. حكايات راموس مع اللاعبين المصريين

سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا

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رغم امتلاك سيرجيو راموس لقاعدة جماهيرية كبيرة من المصريين، كونه قائدا لواحد من أكبر الفريق في العالم ريال مدريد، إلا أن علاقته بالمصريين اتخذت منحنى آخر خلال العامين الأخيرين.

راموس منذ 2018 واعتاد أن تجمعه بعض المشاهد والاحتكاكات المختلفة باللاعبين المصريين، والتي باتت مخلدة في الأذهان نظرا لأهميتها وارتباطها بمشجعي الكرة المصرية بشكل وثيق.

البداية كانت بواقعة شهيرة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مرورا بلقطة أخرى شهيرة مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، ومن ثم جاءت الحلقة الأخيرة حتى الآن بمعادلة رقم حسام حسن والاقتراب من عرش أحمد حسن.

التسبب في إصابة محمد صلاح

انتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما مطلع موسم 2017-2018، مع أمنيات كبيرة من المصريين أن يثبت الفرعون المصري أقدامه في الدوري الإنجليزي، إلا أنهم فوجئوا به يحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، ويصل بليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

نهائي دوري الأبطال جمع صلاح ورفاقه براموس ورفاقه في ريال مدريد، وما هي إلا دقائق قليلة وقضى راموس على حلم المصريين بأن يشهدوا على لاعب مصري يرفع لقب دوري أبطال أوروبا، حيث تسبب له في إصابة قوية في الكتف.

راموس حاول افتكاك الكرة من صلاح، ليسقطه أرضًا بشكل تسبب في إصابته في الكتف ليخرج من المباراة متأثرًا بآلامه، ويخسر ليفربول بعدها اللقب لصالح الميرنجي.

مراوغة من الشحات وإنقاذ رائع

اللقطة التي جمعت حسين الشحات بسيرجيو راموس كانت سعيدة في أولها وحزينة في نهايته بالنسبة للاعب المصري، بعدما حُرم من تسجيل هدف رائع بشباك ريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية 2018.

الشحات استلم الكرة بعد خطأ من مارسيلو واخترق بها منطقة جزاء ريال مدريد، ونجح في مراوغة سيرجيو راموس ومن بعده الحارس تيبو كورتوا بشكل مثالي، ليصبح على بعد خطوة واحدة من تسجيل هدف يذكره التاريخ، إلا أن راموس عاد بسرعة قياسية ليخرج الكرة من الشباك، قبل أن يحقق الريال اللقب على حساب العين الإماراتي.

معادلة رقم حسام حسن والاقتراب من عرش أحمد حسن

تمكن سيرجيو راموس من معادلة رقم لاعب المنتخب المصري السابق حسام حسن في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة دولية مع منتخبات بلادهم، بعدما خاض يوم أمس الإثنين مباراته الـ170 بقميص المنتخب الإسباني، عندما واجه منتخب رومانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وبذلك يحتل سيرجيو راموس المركز السابع في قائمة الأكثر مشاركة دولية، مناصفة مع حسام حسن برصيد 170 مباراة، ويتبقى له مباراة واحدة لتخطي رقمه.

ويحتاج راموس إلى خوض 14 مباراة دولية أخرى بقميص المنتخب الإسباني لمعادلة صاحب الرقم القياسي المصري الآخر أحمد حسن الذي يمتلك في رصيده قبل الاعتزال 184 مباراة دولية.

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