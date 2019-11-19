مشوار "الأفيال" قبل مواجهة مصر.. تصدروا مجموعتهم وفقدوا أهم نجومهم

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احتفال لاعبي منتخب كوت ديفوار الأولمبي
تأهل منتخب كوت ديفوار الأولمبي، إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بقيادة المدير الفني هايدارا سواليو، ليواجه المنتخب المصري، مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك عقب تجاوزه عقبة نظيره الغاني، بركلات الترجيح، ليضرب موعداً مع الفراعنة في نهائي البطولة.
ونجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بعدما اكتسح منافسه منتخب النيجر، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، في مجموع المباراتين، في الجولة التأهيلية الثانية.
وتجاوز منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا بصعوبة، بعدما هزم في لقاء الذهاب على ملعبه بهدف نظيف، لكنه استطاع العودة في لقاء الإياب والانتصار خارج ملعبه، بهدفين مقابل هدف، ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الأرض، ويتأهل إلى أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.
وأسفرت قرعة البطولة، عن وقوع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات زامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وبدأ المنتخب الإيفواري البطولة بانتصار مهم على حساب نيجيريا حامل لقب البطولة الماضية، بهدف من ركلة جزاء سجلها المدافع سيلاس جاناكا، في الدقيقة 71 من زمن المباراة.
وسقط المنتخب الإيفواري في اللقاء الثاني بشكل مفاجئ، على يد نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في مباراة شهدت إصابة خطيرة للمهاجم كريستيان كوامي، لاعب جنوى الإيطالي، والتي أبعدته عن المنتخب حتى نهاية البطولة.
وحسم المنتخب الإيفواري بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتصر على منتخب زامبيا بهدف كوواديو إيف دبيلا، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.
وفقد منتخب "الأفيال" نجم خط الوسط إبراهيم سانجاري، قبل مواجهة غانا، بعدما استدعاه ناديه تولوز الفرنسي، لكنه استطاع تخطي عقبة منتخب "البلاك ستارز"، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل يوسف داو ثنائية كوت ديفوار، بينما سجل ياو يبواه وإيفانز منساه هدفي غانا.
واستطاع المنتخب الإيفواري، خطف بطاقة الترشح إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد تألق الحارس إلعازر إيرا تاب في التصدى لركلات الجزاء.
ويأمل المنتخب الإيفواري، في تحقيق لقبه الأول في البطولة، على حساب المنتخب المصري، صاحب الأرض والجمهور، عندما يتواجه المنتخبان مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، بعدما ضمن الفريقان التأهل معاً إلى أولمبياد طوكيو 2020.
سلوفاكيا
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أذربيجان
لاتفيا
1
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النمسا
مقدونيا
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0
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إسرائيل
سان مارينو
0
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5
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روسيا
ألمانيا
6
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إيرلندا الشمالية
هولندا
5
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0
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إستونيا
ويلز
2
:
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المجر
بلجيكا
6
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1
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قبرص
اسكتلندا
3
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1
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كازاخستان
بولندا
3
:
2
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سلوفينيا
بوروندي
0
:
3
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المغرب
إثيوبيا
2
:
1
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كوت ديفوار
النيجر
2
:
6
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مدغشقر
موريتانيا
2
:
0
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جمهورية أفريقيا الوسطى
زامبيا
1
:
2
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
زيمبابوي
غينيا الإستوائية
0
:
1
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تونس
ليبيا
2
:
1
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تنزانيا
نيبال
0
:
1
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الكويت
ساحل العاج - شباب
2
:
2
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غانا - شباب
مصر - شباب
3
:
0
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جنوب أفريقيا - شباب
البرازيل
3
:
0
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كوريا الجنوبية
السعودية
0
:
0
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باراجواي
كرواتيا
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:
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