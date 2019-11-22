نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تحقيق طفرة مالية جديدة وفقًا للأرقام والإحصائيات التي شهدها العام المالي 2018-2019 ونشرها الموقع الرسمي للنادي، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد لتحقيق أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي على الأصعدة كافة، وبما يليق باسم وحجم وشعبية وتاريخ الأهلي صاحب الريادة في مختلف المجالات.

أرقام قياسية ميزانية النادي الأهلي في 30-6-2019 وصلت إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار في نفس الفترة من عام 2018، كما حقق النادي الأهلي فائضا قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي من 1-7-2018 إلى 30-6-2019.

وعلى صعيد الأصول الثابتة في بند الأراضي كشف التقرير المالي عن وجود زيادة وصلت إلى 348 مليون جنيه تمثل قيمة أرض فرع النادي بالتجمع الخامس، طبقًا لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ بتاريخ 26-9-2018 بين النادي وهيئة المجتمعات العمرانية.

الأصول الثابتة كما شهد التقرير المالي زيادة الأصول الثابتة الأخرى من مبانٍ وآلات ومعدات وأثاث وأدوات وأجهزة خلال عام 2018-2019 بمبلغ 35 مليون جنيه؛ ممثلة في العديد من البنود المختلفة ويأتي في مقدمتها مبنى صالون الأعضاء الجديد وتطوير مطعم المرسى ومشروع منطقة حديقة العائلات وإنشاء عدد ساحتين للانتظار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كابل التغذية الرئيسي لمجمع حمام السباحة.

ووصلت الإيرادات المحققة فعليا للنادي خلال الفترة من 1-7-2018 الى 30-6-2019 إلى "1.2 مليار جنيه"، بالاضافة إلى زيادة قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في عام 2018-2019 من 40 مليون جنيه إلى 110 ملايين في 30-6-2019، وأبرزها مشروعات المنطقة الترفيهية وتطوير الأسوار والبوابات وإنشاء منطقة جلوس الأعضاء وتجديد وتطوير دورات مياه الاعضاء بفرع مدينة نصر وتجديد غرف ومكاتب الأكاديمية بنفس الفرع بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية والإنشائية الأخرى المتعددة.

عقود الرعاية والبث الفضائي

- توقيع عقد رعاية جديد يحصل النادي بموجبه على 510 مليون جنيه في أربع سنوات بحيث تبلغ حصة النادي سنويًا 127.5 مليون جنيه ابتداءً من عام 2018-2019 مقابل 77 مليون جنيه، كما جرى توقيع عقد البث الفضائي الجديد والذي يحصل بموجبه النادي على 400 مليون جنيه في أربع سنوات حيث تبلغ حصة النادي 100 مليون جنيه سنويًا مقابل 50 مليون جنيه.

- حصول النادي على مبلغ مليون و750 ألف دولار بما يعادل 31.2 مليون جنيه نظير مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المنتخب الوطني الأول، في كأس العالم في روسيا 2018.

- حققت أكاديمية النادي زيادة مالية بقيمة 13.45 مليون جنيه نظير الاشتراكات.

- تدعيم فريق كرة القدم والقطاع بالكامل وباقي ألعاب النشاط الرياضي بصفقات بلغت قيمتها 212 مليونا و422 ألف جنيه.

- تم تطبيق اللائحة المالية الجديدة الخاصة بالنشاط الرياضي ابتداءً من نوفمبر 2018 بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية إليها، والتي من شأنها خدمة قطاع النشاط الرياضي الذي بلغت مصاريفه 192 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه.

الآلات والمعدات

وعلى صعيد الآلات والمعدات، فقد جرى إضافة طلمبات مياه بفرع الجزيرة وغلاية أدشاش ومبادل حراري وولاعة تعمل بالغاز الطبيعي، ومبادل حراري لحظي قدرة 800 وات وشبكة ري بالرش (لاند سكيب) حمام السباحة بفرع الشيخ زايد.