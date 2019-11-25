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"ما أشبه الليلة بالبارحة".. الإصابات تهدد الزمالك بتكرار سيناريو التعادل مع مصر أمام إنبي

11:58 ص | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
"ما أشبه الليلة بالبارحة".. الإصابات تهدد الزمالك بتكرار سيناريو التعادل مع مصر أمام إنبي

الزمالك ونادي مصر

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاستئناف نشاطه المحلي، اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة التوقف الطويلة للمسابقة، عندما يلتقي مع نظيره إنبي، في السابعة والنصف مساء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته المحلية، خاصة أنه حقق فوزا على المقاولون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل بداية فترة التوقف الأخيرة، بسبب خوض المنتخب الأولمبي لمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي حصد الفراعنة لقبها وتأهلوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، أزمة غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم، خاصة بمنطقة وسط الملعب، حيث يفقد الفارس الأبيض جهود التونسي فرجاني ساسي بسبب الإيقاف وطارق حامد بسبب الإصابة ومحمود عبد العزيز لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك يغيب المغربي أشرف بن شرقي بسبب الإيقاف، والظهير الأيسر عبد الله جمعة بسبب الإصابة.

سيناريو التعادل مع نادي مصر في أذهان الزمالك

أزمة الغيابات في مباراة إنبي شبيهة لحد كبير بمباراة نادي مصر التي أقيمت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفقد فيها أصحاب الرداء الأبيض أول نقطتين هذا الموسم، ولعب وقتها أحمد سيد زيزو بمفرده كلاعب ارتكاز.

ويخشى الجهاز الفني للفريق الأبيض من تكرار السيناريو نفسه، ومن المتوقع أن يعتمد على محمد حسن بجوار أحمد سيد زيزو، لشغل مركز الوسط حتى يتمكن من السيطرة على تلك المنطقة وبناء الهجمات تجاه مرمى الفريق البترولي.

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