16 لاعباً يصعدون مالياً فى بورصة الملاعب.. و4 عناصر يحافظون على أرقامهم بسوق الانتقالات

لم تقتصر مكاسب منتخب مصر الأولمبى على تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، بل ارتفعت القيمة السوقية لـ16 لاعباً من ضمن الـ21 الذين مثّلوا الفراعنة فى قائمة البطولة.

على مستوى حراسة المرمى، ارتفعت قيمة محمد صبحى، أفضل حارس مرمى بالبطولة، إلى 100 ألف يورو، كما ارتفعت قيمة الحارس البديل عمر رضوان إلى 150 ألف يورو، رغم عدم مشاركته بالبطولة.

ونجح لاعبو خط الدفاع الستة الذين شاركوا على مدار البطولة فى رفع قيمتهم السوقية أيضاً، حيث أصبحت قيمة أحمد فتوح 300 ألف يورو، ويليه بالقيمة التسويقية كل من أحمد رمضان «بيكهام» (250 ألف يورو)، ومحمد عبدالسلام وكريم العراقى وقيمة كل منهما (200 ألف يورو)، بينما وصلت قيمة الثنائى أسامة جلال ومحمود الجزار، الذى شارك كبديل، إلى (150 ألف يورو) لكل منهما. وعلى مستوى خط الوسط، ارتفعت قيمة الثنائى ناصر ماهر ومحمد صادق إلى (600 ألف يورو) لكل منهما رغم تعرض الأول لإصابة حرمته من استكمال البطولة، وعدم مشاركة الثانى.

وارتفعت قيمة جناح الأهلى عمار حمدى أيضاً إلى (300 ألف يورو)، بينما ارتفعت قيمة إمام عاشور، لاعب الزمالك، رغم قلة مشاركاته إلى (200 ألف يورو)، كما ارتفعت قيمة غنام محمد، الذى شارك كبديل لدقائق معدودة، إلى (150 ألف يورو).

وفى خط الهجوم، كان مصطفى محمد أكبر المستفيدين، بعدما وصلت قيمته السوقية إلى (600 ألف يورو)، ووصلت قيمة الثنائى أحمد ياسر ريان وعبدالرحمن مجدى إلى (300 ألف يورو).

وحافظ 4 لاعبين من قائمة المنتخب الأولمبى على قيمتهم السوقية وهم حارس المرمى عمر صلاح (150 ألف يورو)، ولاعب الوسط أكرم توفيق (200 ألف يورو)، والمهاجمان ناصر منسى (300 ألف يورو)، وصلاح محسن (800 ألف يورو).

وبالرغم من تتويج رمضان صبحى بلقب البطولة الأفريقية، ونيله لقب أفضل لاعب فيها، فإن قيمته السوقية انخفضت إلى خمسة ملايين يورو، ولم يصل بعد إلى أفضل قيمة حققها وكانت (7 ملايين يورو) فى ديسمبر من العام الماضى.