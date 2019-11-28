مايفوتكش| مفاجأة فايلر والبدري.. وصلاح مهدد في ليفربول وانقلاب حامد وكاسونجو

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مصير صلاح مع ليفربول مهدد

فتح نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، خط مفاوضات مع كاي هافيرتز جناح فريق باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، تحسبا لرحيل صلاح عن النادي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم، أن ليفربول يدرس التعاقد مع كاي هافيرتز في الموسم المقبل في ظل أدائه القوي مع فريقه في الوقت الحالي، فضلًا عن تقديمه مستوى قويا مع المنتخب الألماني.

بيكهام يوضح حقيقة أزمته مع صلاح

حرص أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة والمنتخب الأوليمبي، على توضيح حقيقة الأزمة مع محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب الفراعنة، بسبب ارتباط اسمه بالانضمام إلى القائمة المستدعاة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد بيكهام أنه لا يمانع من وجود محمد صلاح برفقة المنتخب الأوليمبي في الدورة الأولمبية المقبلة، كما أشيع مؤخرا، وأن ما تردد مجرد شائعات وتحريف لتصريحاته التي خرج بها قبل أيام، قائلاً: "اللعب بجانب الفرعون المصري فخر كبير وبطولة أخرى".

انقلاب حامد وكاسنوجو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن طارق حامد لاعب وسط الفريق رحب بتمديد تعاقده مع النادي، إلا أنه اشترط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال المصدر، في تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، إن اللاعب له مستحقات مالية متأخرة واشترط الحصول عليها كاش، وأبلغ إدارة الزمالك بذلك كما أنه يرفض بند نسبة المشاركة.

وعلى الجانب الأخر، أبلغ الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق، إدارة النادي بأنه يرفض الرحيل على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي، في تصريحات لـ"الوطن سبورت"، أن كاسونجو طلب حسم مصيره بشكل رسمي سواء للعودة إلى صفوف الفريق أم الرحيل، مشترطًا الرحيل على سبيل البيع النهائي رافضا الإعارة.

مفاجأة فايلر في التشكيل

ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء عدة تغييرات في تشكيل وطريقة لعب الفريق في مباراة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها غدا، على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي وعلي معلول.

وفي خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

حسام البدري يقرر ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.. أبرزهم أكرم توفيق

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، أن البدري استقر على ضم 6 لاعبين وهم أكرم توفيق، ورمضان صبحي، ومصطفى محمد، وأحمد ياسر ريان، وأسامة جلال، وأحمد رمضان بيكهام.

تراجع منتخب مصر

تراجع منتخب مصر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مركزين بعدما في المرتبة الـ51 بتصنيف فيفا الشهري، ليفقد مركزه 49 برصيد 1433 نقطة، الذي احتله الشهر الماضي في الشهر الماضي، لكن نتائج المنتخب قللت نقاطه إلى 1420 نقطة.