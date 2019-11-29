من الأبيض إلى الأحمر وبينهما ترانزيت برتغالي.. القصة الكاملة لانتقال كهربا للأهلي

نجحت إدارة الكرة بالنادي الأهلي في إنهاء كافة الأمور الخاصة بتوقيع محمود عبد المنعم كهربا للانضمام لصفوف الفريق لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ"الوطن سبورت"، أن لاعب الزمالك السابق وقع بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية لمدة 4 مواسم ونصف.

وتبلغ قيمة تعاقد اللاعب 15 مليون جنيه سنويا مع الفريق، جزء منها قيمة عقده، والآخرى نسبة إعلانات، حيث يتقاضى 12 مليون جنيه سنويا من خزينة النادي، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إعلانات ولا يتضمن العقد نسبة مشاركة مع الفريق.

في يوليو الماضي رحل كهربا عن الزمالك دون علم إدارة القلعة البيضاء، وغادر إلى تركيا من أجل البحث عن نادي ينضم إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، ولكنه لم يستقر في تركيا بسبب بعض الخلافات المادية مع بعض الأندية هناك، وغادر إلى البرتغال لينضم لصفوف أفيس البرتغالي بأمر من إيناسيو مدرب الزمالك السابق.

تقارير عديدة خرجت بعد انضمام اللاعب لأفيس بأن الأهلي يحاول التعاقد معه عن طريق ترانزيت النادي البرتغالي، وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ"الوطن سبورت" حينها أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع اللاعب من أجل ضمه خلال يناير المقبل، خاصة بعدما تأكد الأهلي بشكل رسمي أن عقد اللاعب مع الزمالك غير صحيح ولم يوثق.

ووعد مسؤولو الأهلي اللاعب بضمه خلال الفترة المقبلة، ولكن مع وضع بعض الشروط، حيث كان أهمها التركيز في الملعب وتقديم أفضل ما لديه من أجل اقتناع المدرب الجديد للأهلي به والمطالبة بضمه، حيث جاء الحديث قبل قدوم السويسري فايلر.

كهربا يعود بجميع متعلقاته من البرتغال تمهيدًا للانصمام للأهلي

وخلال معسكر المنتخب الوطني الماضي والذي تخلل مباراتين في تصفيات أفريقيا، فوجئ الجميع بتواجد "كهربا" في القاهرة بجميع متعلقاته الخاصة، حيث رأى البعض أن هذا التصرف خطوة لفسخ العقد مع أفيس والانضمام للأهلي في يناير.

وخلال الساعات الماضية أكد مصدر مقرب من اللاعب بأنه وقع للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 68 مليون جنيه.