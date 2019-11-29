"غاوي مشاكل".. هل ينجح الأهلي في ترويض كهربا؟

تمكن النادي الأهلي من إتمام التعاقد مع اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف، بعد الجدل المثار حول اللاعب خلال الفترة الماضية، حول إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز أو أحد أندية الخليج.

وبعد انتقال كهربا للنادي الأهلي، أصبح التساؤل الأهم الذي يُطرح بين الجماهير، هل سينجح المارد الأحمر في ترويض اللاعب، وسط الكثير من المشاكل التي تصدر منه في معظم الأندية التي لعب فيها.

ومن المعروف عن القلعة الحمراء أنه منظومة تسير وفق أسس وقواعد لا يستطيع أن يخرج عنها أي شخص، فمن النادر أن يتصدر للإعلام حدوث أي مشكلة أو إضراب لاعب عن المشاركة مع الفريق، وهو ام يمثل اختبارا جديدا لإدارة الأحمر بانضمام كهربا إلى الفريق.

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز أزمات ومشاكل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع الأندية التي شارك فيها:

1- أزمة كهربا مع رئيس الزمالك

وتعتبر أزمة كهربا مع رئيس الزمالك واحدة من أكثر الأزمات التي شهدت حالة من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كان بسببها خرج اللاعب للاحتراف في نادي أفيس البرتغالي، وانتقل من خلاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وحدث الكثير من الأزمات بين اللاعب ورئيس النادي، وهو ما جعل الأخير يخرج في وسائل الإعلام متهجما على اللاعب، مؤكدا أنه مفتعل مشاكل وأزمات بين اللاعبين، ويثير الشغب داخل الفريق.

2- أزمة كهربا مع جماهير الزمالك 2019

وهُوجم كهربا بشكل كبير من قبل جماهير الزمالك، بعدما التقطت أحد كاميرات المباراة صورته وهو يبصق على أحد الجماهير التي هاجمته بسبب ادائه السيء، وإهداره العديد من الفرص السهلة أمام نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت تلك اللقطة هي شرارة خروج اللاعب من نادي الزمالك، حيث هاجمت جماهير النادي اللاعب كثيرا على هذا الفعل، وهو ما جعله يفكر بالخروج من النادي خاصة بعد مسلسل من الأزمات مع رئيس الأبيض.

2- أزمة كهربا مع الزمالك 2016

ولم تكن أزمته مع جماهير الفريق وإدارة الأبيض مؤخرا هي الأزمة الأولى للاعب، حيث افتعل أزمة عام 2016 مع المدير الفني محمد حلمي، وهو ما أدى إلى خروج اللاعب من النادي.

واعترض "كهربا" حينها على استبداله في أحد المباريات التي خاضها الفريق، وهو ما جعل محمد حلمي يعلن أنه لا يحتاجه في الفريق، وهو ما أجبر إدارة الأبيض على خروجه للإعارة إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

3- أزمات ومشاكل كهربا في اتحاد جدة

ولم يكف كهربا عن افتعال الأزمات والمشاكل داخل اتحاد جدة، حيث قام اللاعب بافتعال أكثر من أزمة ومشكلة مع لاعبي وجماهير نادي اتحاد جدة، وهو ما عجل بعودته مرة أخرى للزمالك رغم تألقه مع الفريق.

- كهربا يركل أحد مشجعي نادي النصر

ومن الأزمات الشهيرة للاعب عندما كان يصوره أحد جماهير نادي النصر عقب أحد مباريات فريق اتحاد جدة امام النصر في دوري جميل للمحترفين، وقام اللاعب بركله بقدمه، وهو الفيديو الذي انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط هجوم شديد على كهربا.

- اشتباك كهربا مع الجهاز الفني لنادي الاتفاق

أيضا من الأزمات التي افتعلها كهربا في اتحاد جدة عندما اشتبك عدة لاعبين من نادي الاتفاق في أحد المباريات التي جمعت الفريقين.

ولم يكتف اللاعب بالاشتباك مع اللاعبين خلال المباراة، بل توجه إلى هذلول البريك، إدارى نادى الاتفاق السعودى في ذلك الوقت، ليدفعه وسط تواجد الأمن الذي حاول إبعاد اللاعب، وفض الأزمة.

3- أزمة كهربا في سويسرا

ويبدو أن اللاعب صاحب الـ25 عاما، "غاوي مشاكل" منذ صغره، حيث قام بأزمة أيضا في بداياته الاحترافية في نادي جراهسبورز السويسري عندما احترف فيه منتقلا من نادي إنبي.

وافتعل اللاعب مشكلة مع إدارة النادي والمدير الفني بسبب العديد من الأسباب وهو ما جعل النادي يرفض في تجديد إعارته، ليعود مرة أخرى إلى صفوف نادي إنبي