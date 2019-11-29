أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ريال مدريد يضحي بلاعبين و73 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم بوجبا

«فايلر وجاريدو» وجها لوجه في موقعة الأهلي والنجم الليلة

أبطال أفريقيا: الهلال يستضيف بلاتينيوم.. وشبيبة القبائل مع فيتا كلوب

بعد التعثر السابع.. "فوتبول لندن" تضع 5 مدربين مرشحين لخلافة إيمري في أرسنال

"غاوي مشاكل".. هل ينجح الأهلي في ترويض كهربا؟

05:42 ص | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
"غاوي مشاكل".. هل ينجح الأهلي في ترويض كهربا؟

محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك

أخبار متعلقة

تمكن النادي الأهلي من إتمام التعاقد مع اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف، بعد الجدل المثار حول اللاعب خلال الفترة الماضية، حول إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز أو أحد أندية الخليج. 

وبعد انتقال كهربا للنادي الأهلي، أصبح التساؤل الأهم الذي يُطرح بين الجماهير، هل سينجح المارد الأحمر في ترويض اللاعب، وسط الكثير من المشاكل التي تصدر منه في معظم الأندية التي لعب فيها.

ومن المعروف عن القلعة الحمراء أنه منظومة تسير وفق أسس وقواعد لا يستطيع أن يخرج عنها أي شخص، فمن النادر أن يتصدر للإعلام حدوث أي مشكلة أو إضراب لاعب عن المشاركة مع الفريق، وهو ام يمثل اختبارا جديدا لإدارة الأحمر بانضمام كهربا إلى الفريق. 

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز أزمات ومشاكل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع الأندية التي شارك فيها:

1- أزمة كهربا مع رئيس الزمالك 

وتعتبر أزمة كهربا مع رئيس الزمالك واحدة من أكثر الأزمات التي شهدت حالة من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كان بسببها خرج اللاعب للاحتراف في نادي أفيس البرتغالي، وانتقل من خلاله إلى صفوف النادي الأهلي. 

وحدث الكثير من الأزمات بين اللاعب ورئيس النادي، وهو ما جعل الأخير يخرج في وسائل الإعلام متهجما على اللاعب، مؤكدا أنه مفتعل مشاكل وأزمات بين اللاعبين، ويثير الشغب داخل الفريق. 

2- أزمة كهربا مع جماهير الزمالك 2019 

وهُوجم كهربا بشكل كبير من قبل جماهير الزمالك، بعدما التقطت أحد كاميرات المباراة صورته وهو يبصق على أحد الجماهير التي هاجمته بسبب ادائه السيء، وإهداره العديد من الفرص السهلة أمام نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

وكانت تلك اللقطة هي شرارة خروج اللاعب من نادي الزمالك، حيث هاجمت جماهير النادي اللاعب كثيرا على هذا الفعل، وهو ما جعله يفكر بالخروج من النادي خاصة بعد مسلسل من الأزمات مع رئيس الأبيض. 

2- أزمة كهربا مع الزمالك 2016 

ولم تكن أزمته مع جماهير الفريق وإدارة الأبيض مؤخرا هي الأزمة الأولى للاعب، حيث افتعل أزمة عام 2016 مع المدير الفني محمد حلمي، وهو ما أدى إلى خروج اللاعب من النادي. 

واعترض "كهربا" حينها على استبداله في أحد المباريات التي خاضها الفريق، وهو ما جعل محمد حلمي يعلن أنه لا يحتاجه في الفريق، وهو ما أجبر إدارة الأبيض على خروجه للإعارة إلى نادي اتحاد جدة السعودي. 

3- أزمات ومشاكل كهربا في اتحاد جدة 

ولم يكف كهربا عن افتعال الأزمات والمشاكل داخل اتحاد جدة، حيث قام اللاعب بافتعال أكثر من أزمة ومشكلة مع لاعبي وجماهير نادي اتحاد جدة، وهو ما عجل بعودته مرة أخرى للزمالك رغم تألقه مع الفريق. 

- كهربا يركل أحد مشجعي نادي النصر 

ومن الأزمات الشهيرة للاعب عندما كان يصوره أحد جماهير نادي النصر عقب أحد مباريات فريق اتحاد جدة امام النصر في دوري جميل للمحترفين، وقام اللاعب بركله بقدمه، وهو الفيديو الذي انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط هجوم شديد على كهربا. 

- اشتباك كهربا مع الجهاز الفني لنادي الاتفاق 

أيضا من الأزمات التي افتعلها كهربا في اتحاد جدة عندما اشتبك عدة لاعبين من نادي الاتفاق في أحد المباريات التي جمعت الفريقين.

ولم يكتف اللاعب بالاشتباك مع اللاعبين خلال المباراة، بل  توجه إلى هذلول البريك، إدارى نادى الاتفاق السعودى في ذلك الوقت، ليدفعه وسط تواجد الأمن الذي حاول إبعاد اللاعب، وفض الأزمة. 

3- أزمة كهربا في سويسرا 

ويبدو أن اللاعب صاحب الـ25 عاما، "غاوي مشاكل" منذ صغره، حيث قام بأزمة أيضا في بداياته الاحترافية في نادي جراهسبورز السويسري عندما احترف فيه منتقلا من نادي إنبي. 

وافتعل اللاعب مشكلة مع إدارة النادي والمدير الفني بسبب العديد من الأسباب وهو ما جعل النادي يرفض في تجديد إعارته، ليعود مرة أخرى إلى صفوف نادي إنبي 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يتدرب سراً فى الكونغو.. و«ميتشو» يمنع السهر والتواصل الاجتماعى

استطلاع رأى

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • شبيبة القبائل

    شبيبة القبائل

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • فيتا كلوب

    فيتا كلوب

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بلاتينيوم

    بلاتينيوم

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الجونة

    الجونة

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مرباط

    مرباط

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السويق

    السويق

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • خيطان

    خيطان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • التضامن

    التضامن

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • السالمية

    السالمية

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الشباب

    الشباب

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • برقان

    برقان

  • الإمارات

    الإمارات

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الخليج العربي
  • العراق

    العراق

  • اليمن

    اليمن

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الخليج العربي
  • قطر

    قطر

الأكثر قراءة

"كهربا" ينشر أول صورة بعد توقيعه للأهلي

خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه

بعد إتمام انتقاله للأهلي.. صالح جمعة ينشر صورة مع كهربا (صورة)
الأهلى ينهى استعداداته لـ«النجم».. و«الخطيب» يحفز اللاعبين برسالة خاصة