أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ماني: أنا لاعب محظوظ.. وأتطلع لحصد لقب كأس العالم للأندية

مهند مجدي يشيد بروح لاعبي الأهلي في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي

الأهلي يعلن موعد وصول الفريق إلى ملعب رادس لمواجهة النجم الساحلي

"الدوري الأفريقي".. إنفانتينو يكشف ملامح البطولة الجديدة بالقارة السمراء

لعنة "الصدارة المؤقتة".. المقاولون يخشى مصير الزمالك وبيراميدز أمام الجونة

10:36 ص | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
لعنة "الصدارة المؤقتة".. المقاولون يخشى مصير الزمالك وبيراميدز أمام الجونة

فريق المقاولون العرب

أخبار متعلقة

تطار لعنة الوصول لصدارة الدوري ولو بشكل مؤقت، الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب قبل مباراته مع الجونة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

المقاولون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد عشر نقاط، وفي حالة فوزه على الجونة، سيصل للنقطة الثالثة عشر ويحتل صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، إلا أنه يخشى ملاقاة نفس مصير الزمالك وبيراميدز.

الزمالك كان يمتلك عشر نقاط أيضا قبل مباراته مع إنبي بالجولة السادسة لمسابقة الدوري، والفوز فيها كان سيصل بالفريق الأبيض لصدارة المسابقة، ولكن فجر الفريق البترولي متذيل جدول الترتيب وقتها مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، ليفقد أصحاب الرداء الأبيض فرصة الوصول إلى الصدارة.

بيراميدز لم يكن أفضل حالا من النادي الأبيض بعد أن دخل مباراته أمام أسوان ورصيده 11 نقطة وكان يعني الفوز انفراده بالصدارة برصيد 14 نقطة، إلا أن أبناء مجدي عبد العاطي كان لهم رأيا آخر وانتزعوا تعادلا قاتلا بهدفين لكل فريق، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 12 ويحافظ الأهلي صاحب العلامة الكاملة بالفوز بأربع مباريات بصدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز، ليبقى التساؤل يطرح نفسه هل يهرب المقاولون من مصير الزمالك وبيراميدز ويصل لصدارة الدوري بشكل مؤقت حال فوزه على الجونة؟.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يتدرب سراً فى الكونغو.. و«ميتشو» يمنع السهر والتواصل الاجتماعى

استطلاع رأى

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • شبيبة القبائل

    شبيبة القبائل

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • فيتا كلوب

    فيتا كلوب

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بلاتينيوم

    بلاتينيوم

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الجونة

    الجونة

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مرباط

    مرباط

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السويق

    السويق

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • خيطان

    خيطان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • التضامن

    التضامن

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • السالمية

    السالمية

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الشباب

    الشباب

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • برقان

    برقان

  • الإمارات

    الإمارات

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الخليج العربي
  • العراق

    العراق

  • اليمن

    اليمن

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الخليج العربي
  • قطر

    قطر

الأكثر قراءة

"كهربا" ينشر أول صورة بعد توقيعه للأهلي

بعد إتمام انتقاله للأهلي.. صالح جمعة ينشر صورة مع كهربا (صورة)

خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه
الأهلى ينهى استعداداته لـ«النجم».. و«الخطيب» يحفز اللاعبين برسالة خاصة