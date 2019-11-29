لعنة "الصدارة المؤقتة".. المقاولون يخشى مصير الزمالك وبيراميدز أمام الجونة

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فريق المقاولون العرب
تطار لعنة الوصول لصدارة الدوري ولو بشكل مؤقت، الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب قبل مباراته مع الجونة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
المقاولون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد عشر نقاط، وفي حالة فوزه على الجونة، سيصل للنقطة الثالثة عشر ويحتل صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، إلا أنه يخشى ملاقاة نفس مصير الزمالك وبيراميدز.
الزمالك كان يمتلك عشر نقاط أيضا قبل مباراته مع إنبي بالجولة السادسة لمسابقة الدوري، والفوز فيها كان سيصل بالفريق الأبيض لصدارة المسابقة، ولكن فجر الفريق البترولي متذيل جدول الترتيب وقتها مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، ليفقد أصحاب الرداء الأبيض فرصة الوصول إلى الصدارة.
بيراميدز لم يكن أفضل حالا من النادي الأبيض بعد أن دخل مباراته أمام أسوان ورصيده 11 نقطة وكان يعني الفوز انفراده بالصدارة برصيد 14 نقطة، إلا أن أبناء مجدي عبد العاطي كان لهم رأيا آخر وانتزعوا تعادلا قاتلا بهدفين لكل فريق، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 12 ويحافظ الأهلي صاحب العلامة الكاملة بالفوز بأربع مباريات بصدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز، ليبقى التساؤل يطرح نفسه هل يهرب المقاولون من مصير الزمالك وبيراميدز ويصل لصدارة الدوري بشكل مؤقت حال فوزه على الجونة؟.
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