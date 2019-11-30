4 هزائم وتعادل.. إخفاقات ميتشو مع الزمالك في 13 مباراة

اقترب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك من الرحيل عن الفريق خلال الساعات المقبلة، عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأبيض، اليوم، أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

ويكشف "الوطن سبورت"، كشف حساب المدير الفني الصربي مع الفريق الأبيض منذ التعاقد معه خلال شهر أغسطس الماضي، بعد رحيل السويسري جروس عقب انتهاء عقده مع الأبيض.

ولعب ميتشو 13 مباراة مع الفريق الأبيض، حقق الفوز في 8 مباريات، وخسر أربعة مباريات، وتعادل مباراة وحيدة، أحرز الفريق في عهده 21 هدف، ودخل مرماه 12 هدف.

كأس مصر

لعب ميتشو مع الفريق الأبيض ثلاثة مباريات في كأس مصر، التي حقق لقبها مع الفريق، محققًا الفوز على مصر المقاصة 1\0، ثم الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، وفي المباراة النهائية فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

السوبر المصري

تلقي الزمالك في عهد المدرب الصربي الهزيمة من الأهلي في بطولة السوبر المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد برج العرب.

دوري أبطال أفريقيا

لعب الزمالك مع ميتشو أربعة مباريات في دوري أبطال أفريقيا، أولها أمام ديكادها في الدور التمهيدي وحقق الفوز بنتيجة 6\0، ثم الهزيمة من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، والفوز على نفس الفريق في العودة بهدف نظيف، وأخيرا الخسارة أمام مازيمبي اليوم 3\0.

الدوري العام

خاض ميتشو مع الزمالك 5 مباريات في بطولة الدوري العام، حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وبنفس النتيجة على مصر المقاصة، ثم تعادل مع نادي مصر 1\1، وبعدها عاد وفاز على المقاولون العرب 2\1، وأخيرًا خسر أمام إنبي 2\1.