أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عصيان جماعى فى الزمالك.. وشيكابالا يرفض مواجهة رئيس النادى

«فايلر» يطالب الأهلى بسرعة ضم مدافع إنبى ومحاولات لزيادة الجماهير أمام الهلال السودانى

سيميوني: قدمنا كل ما لدينا أمام برشلونة.. وميسي لاعب حاسم

تير شتيجن: حققنا المطلوب أمام أتلتيكو.. وأتمنى فوز ميسي بالكرة الذهبية

15 يوما مهلة للسداد وحرمان من الانتقالات.. القصة الكاملة لأزمة النقاز

08:17 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
15 يوما مهلة للسداد وحرمان من الانتقالات.. القصة الكاملة لأزمة النقاز

حمدي النقاز لاعب الزمالك

أخبار متعلقة

فجر التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مفاجأة مدوية، فجر اليوم، بعدما أعلن فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة، مستغلاً بذلك التعديلات الجديدة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تفتح الباب أمام المحترف التونسي للرحيل عن صفوف الزمالك.

ونشر اللاعب التونسي "ستوري" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، يعلن فيه فسخ تعاقده، وكتب فيها: "جرى فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر ولا اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي.. حمدي النقاز"، وبالفعل فإن بنود قانون "فيفا" الجديد تتيح ذلك.

ويستعرض معكم "الوطن سبورت" تعديلات قانون "فيفا"، وتأثيرها على أزمة النقاز مع الزمالك من خلال التقرير التالي:

الاتحاد الدولي يعدل لائحة اللاعبين في 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديل اللائحة المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، بعدما أضاف مواد جديدة أكثر صرامة فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات المتأخرة وعقوباتها، والتي أصبحت إلزامية من 1 يونيو عام 2018.

وشهدت التعديلات إضافة فقرة جديدة في المادة 14، وهي المادة رقم 2 والمتعلقة باستخدام سلوكيات مسيئة لإجبار الطرف الآخر سواء كان اللاعب أو النادي، على إنهاء العقد أو تغييره، ما يسمح للطرف الآخر بإنهاء العقد نظراً للتأثير غير المسموح الذي تعرض له.

المستحقات المتأخرة سلاح النقاز.. و15 يوما فرصة الزمالك للسداد 

ويستند اللاعب التونسي في شكواه، إلى قانون "فيفا" الجديد، بعدما جرى إضافة مادة جديدة، وهي مادة 14 مكررة، وتنقسم إلى 3 فقرات أولها: أن فشل النادي في دفع راتب شهرين في موعدهم، ستعتبر سبب يمنح اللاعب القدرة على إنهاء عقده.

ويستطيع اللاعب فسخ عقده متى ما أخطر النادي كتابياً بتأخره عن دفع رواتبه، و منحهم مهلة لمدة 15 يوما لسدادها. 

الأزمات المادية تفتح الباب لرحيل نجوم الزمالك

وتشير الفقرة الثانية من المادة 14 مكررة، إلى أن عدم دفع مقدم عقد، مكافأت، أو أي  مستحقات آخري، ستعامل نفس معاملة الرواتب الشهرية، وفي حالة تأخيرها لأكثر من شهرين فذلك أيضا يمنح اللاعب الحق في إنهاء عقده، مع وجود المهلة نفسها للسداد، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من نجوم الفريق الأول للرحيل عن صفوف الزمالك.

حرمان الزمالك من الصفقات بعد 45 يوما

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المادة رقم 24 مكرر، وهي مادة مضافة تتكون من 4 فقرات، أولها أن يجرى منح الحق لغرفة فض المنازعات، وكذلك لجنة أوضاع اللاعبين في تطبيق عقوبات على الطرف غير الملتزم بدفع المبالغ المتأخرة، الصادر فيها قرار نهائي دون الحاجة لتحويل القضية إلى لجنة الانضباط، أو الانتظار لفترات طويلة لتنفيذ الأحكام المالية.

وتشير المادة الجديدة إلى أن العقوبات التي من الممكن تطبيقها في حالة عدم السداد خلال مدة تصل إلى 45 يوما، ستكون بقرار السداد مع منع النادي من التسجيل على المستوى المحلي أو الدولي لثلاث فترات انتقالات كحد أقصى، أي حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة حتى عام 2021.

بينما في حالة مخالفة اللاعب فإنه يمنع من المشاركة في المباريات لمدة قد تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، وأضح الاتحاد الدولي "فيفا"، أن العقوبات سيجرى تنفيذها حتى سداد المستحقات المتأخرة، وسيتم إيقاف العقوبة قبل نهايتها متى ما دُفع المبلغ.

وأشارت المادة 24 المكررة، إلى أنه سيجرى إيقاف العقوبة بعد دفع المستحقات المتأخرة، وسيجرى تطبيق العقوبة إذا لم يجر دفع المبلغ خلال 45 يوما من تاريخ إشعار الدائن للمدين بمعلومات حسابه البنكي، وبذلك فسيصبح من حق اللاعب الرحيل عن ناديه مثلما حدث من الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز مع فريق الزمالك.

أخبار قد تعجبك

جاريدو لـ"لوطن سبورت:" جماهير الأهلي جزء مهم من حياتي.. ولا أنسى متعب

استطلاع رأى

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:45 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • المغرب التطواني

    المغرب التطواني

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • سريع وادي زم

    سريع وادي زم

  • سموحة

    سموحة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • قطر

    قطر

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الخليج العربي
  • الإمارات

    الإمارات

  • اليمن

    اليمن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الخليج العربي
  • العراق

    العراق

  • الكويت

    الكويت

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الخليج العربي
  • البحرين

    البحرين

  • عمان

    عمان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الخليج العربي
  • السعودية

    السعودية

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    كأس مصر
  • بيلا

    بيلا

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس مصر
  • فاركو

    فاركو

الأكثر قراءة

الكشف عن مدة غياب علي معلول في الأهلي

الغندور يوضح حقيقة تصريح "قد جروس 900 مرة".. ويؤكد: كوبر وافق على تدريب الزمالك

الزمالك يحصل على موافقة أسامة نبيه لخلافة ميتشو.. وينتظر رد كوبر
18لاعباً فى قائمة الفراعنة لأولمبياد طوكيو.. وعروض لمواجهة السعودية والإمارات