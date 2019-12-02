15 يوما مهلة للسداد وحرمان من الانتقالات.. القصة الكاملة لأزمة النقاز

فجر التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مفاجأة مدوية، فجر اليوم، بعدما أعلن فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة، مستغلاً بذلك التعديلات الجديدة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تفتح الباب أمام المحترف التونسي للرحيل عن صفوف الزمالك.

ونشر اللاعب التونسي "ستوري" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، يعلن فيه فسخ تعاقده، وكتب فيها: "جرى فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر ولا اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي.. حمدي النقاز"، وبالفعل فإن بنود قانون "فيفا" الجديد تتيح ذلك.

ويستعرض معكم "الوطن سبورت" تعديلات قانون "فيفا"، وتأثيرها على أزمة النقاز مع الزمالك من خلال التقرير التالي:

الاتحاد الدولي يعدل لائحة اللاعبين في 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديل اللائحة المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، بعدما أضاف مواد جديدة أكثر صرامة فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات المتأخرة وعقوباتها، والتي أصبحت إلزامية من 1 يونيو عام 2018.

وشهدت التعديلات إضافة فقرة جديدة في المادة 14، وهي المادة رقم 2 والمتعلقة باستخدام سلوكيات مسيئة لإجبار الطرف الآخر سواء كان اللاعب أو النادي، على إنهاء العقد أو تغييره، ما يسمح للطرف الآخر بإنهاء العقد نظراً للتأثير غير المسموح الذي تعرض له.

المستحقات المتأخرة سلاح النقاز.. و15 يوما فرصة الزمالك للسداد

ويستند اللاعب التونسي في شكواه، إلى قانون "فيفا" الجديد، بعدما جرى إضافة مادة جديدة، وهي مادة 14 مكررة، وتنقسم إلى 3 فقرات أولها: أن فشل النادي في دفع راتب شهرين في موعدهم، ستعتبر سبب يمنح اللاعب القدرة على إنهاء عقده.

ويستطيع اللاعب فسخ عقده متى ما أخطر النادي كتابياً بتأخره عن دفع رواتبه، و منحهم مهلة لمدة 15 يوما لسدادها.

الأزمات المادية تفتح الباب لرحيل نجوم الزمالك

وتشير الفقرة الثانية من المادة 14 مكررة، إلى أن عدم دفع مقدم عقد، مكافأت، أو أي مستحقات آخري، ستعامل نفس معاملة الرواتب الشهرية، وفي حالة تأخيرها لأكثر من شهرين فذلك أيضا يمنح اللاعب الحق في إنهاء عقده، مع وجود المهلة نفسها للسداد، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من نجوم الفريق الأول للرحيل عن صفوف الزمالك.

حرمان الزمالك من الصفقات بعد 45 يوما

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المادة رقم 24 مكرر، وهي مادة مضافة تتكون من 4 فقرات، أولها أن يجرى منح الحق لغرفة فض المنازعات، وكذلك لجنة أوضاع اللاعبين في تطبيق عقوبات على الطرف غير الملتزم بدفع المبالغ المتأخرة، الصادر فيها قرار نهائي دون الحاجة لتحويل القضية إلى لجنة الانضباط، أو الانتظار لفترات طويلة لتنفيذ الأحكام المالية.

وتشير المادة الجديدة إلى أن العقوبات التي من الممكن تطبيقها في حالة عدم السداد خلال مدة تصل إلى 45 يوما، ستكون بقرار السداد مع منع النادي من التسجيل على المستوى المحلي أو الدولي لثلاث فترات انتقالات كحد أقصى، أي حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة حتى عام 2021.

بينما في حالة مخالفة اللاعب فإنه يمنع من المشاركة في المباريات لمدة قد تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، وأضح الاتحاد الدولي "فيفا"، أن العقوبات سيجرى تنفيذها حتى سداد المستحقات المتأخرة، وسيتم إيقاف العقوبة قبل نهايتها متى ما دُفع المبلغ.

وأشارت المادة 24 المكررة، إلى أنه سيجرى إيقاف العقوبة بعد دفع المستحقات المتأخرة، وسيجرى تطبيق العقوبة إذا لم يجر دفع المبلغ خلال 45 يوما من تاريخ إشعار الدائن للمدين بمعلومات حسابه البنكي، وبذلك فسيصبح من حق اللاعب الرحيل عن ناديه مثلما حدث من الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز مع فريق الزمالك.