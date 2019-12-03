قبل كارتيرون.. 4 مدربين قادوا الأهلي والزمالك

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ليتولى المسؤولية الفنية للفريق الأبيض خلفًا للصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو.

وجاءت إقالة ميتشو بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، حيث هزم الأبيض في آخر مبارياته كمدرب له بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أفريقيا، بعد أيام من هزيمته أمام إنبي في الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.

الفرنسي كارتيرون سبق له تدريب الغريم التقليدي للزمالك، فريق الأهلي المصري في الفترة ما بين يونيو 2018 حتى نوفمبر من نفس العام، فشل خلال تلك الفترة في تحقيق أي بطولة، إلا أنه نجح في قيادة الأحمر إلى نهائي دوري أبطال افريقيا 2018 الذي خسره أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ولا يعد كارتيرون هو أول مدرب ينال شرف تدريب قطبي الكرة المصرية، إذ سبقه 4 مدربين آخرين، جاء منهم 3 أجانب ومدرب مصري وحيد.

مدربون تولوا قيادة قطبي الكرة المصرية

- مايكل إيفرت:

الإنجليزي مايكل إيفرت هو أول من درب فريقي الأهلي والزمالك، وذلك بعدما قاد فريق المقاولون العرب لحصد لقبي أفريقيا لأبطال الكئوس نسختي 1982-1983.

ورغم نجاحه الكبير مع المقاولون العرب، إلا أنه عندما قيادة الزمالك موسم 1988-1989 فشل في تحقيق أي لقب حيث تراجعت نتائج الفريق الأبيض معه، لكن ذلك لم يمنع تعاقد الأهلي معه مطلع موسم 1990.

وبعد تعاقده مع الأهلي، لم تتغير الأمور عما كانت عليه في الزمالك، إذ تمت إقالته بسبب تراجع النتائج معه أيضًا، حيث فاز في مباراتين فقط من أصل 11 مباراة بالدوري المصري.

- محمود الجوهري:

يعد الجوهري هو ثاني المدربين الذين تولوا قيادة قطبي الكرة المصرية، كما أنه يعد المدرب المصري الوحيد الذي يدرب فريقي الأهلي والزمالك حتى الآن.

الجوهري تولى قيادة الأهلي في ولايتين مختلفتين، الأولى من الفترة بين يوليو 1982 حتى يونيو 1983، والثانية جاءت من الفترة بين يوليو 1984 حتى سبتمبر 1985، ونجح خلال الولايتين في تحقيق دوري أبطال أفريقيا 1982، ولقب دوري مصري ولقبي كأس مصر وكأس أبطال الكؤوس نسخة 1985.

بعدها تولى الجوهري قيادة الزمالك من سبتمبر 1993 حتى يونيو 1994، وقادهم لتحقيق دوري أبطال أفريقيا 1993، والسوبر الأفريقي عام 1994 على حساب الأهلي.

- راينر هولمان:

الألماني راينر هولمان تولى أيضًا تدريب الفريقين، إذ نجح في تجربته مع الأهلي في تحقيق لقبي دوري مصري ولقب كأس مصر في موسم 1995-1996، بالإضافة إلى حصد البطولة العربية مرتين، قبل أن يرحل في منتصف موسم 1997-1998 لتولي تدريب الهلال السعودي.

بعدها بعشر سنوات كاملة، قرر الزمالك الاستعانة بالمدرب الألماني المخضرم بذكريات نجاحاته الكبيرة مع الأهلي سابقًا، إلا أن التجربة لم تعيد ذاتها، إذ رحل سريعًا بعدما فشل في تحقيق أي شيء يذكر، بالإضافة إلى خسارته أمام الأهلي مرتين في السوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.

- فينجادا:

البرتغالي نيلو فينجادا قاد الزمالك للفوز بدوري موسم 2003-2004 دون هزيمة مع الفوز على الأهلي ذهابًا وإيابا.

وبعد رحيل البرتغالي الآخر مانويل جوزيه عن الأهلي مطلع موسم 2009-2010، قرر الأحمر التعاقد مع مواطنه فينجادا لمواصلة النجاحات، إلا أن الأخير وقع العقود ومن ثم رحل سريعًا بعدها بثلاث أيام فقط، ليتولى حسام البدري المهمة.