مايفوتكش.. رمضان صبحي يصدم الأهلي.. تأجيل القمة ومحمد صلاح وحامد وجروس الأفضل

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رمضان صبحي لاعب الأهلي
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توقع الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في فبراير المقبل، قائلا إن موعد المباراة في 19 فبراير قد لا يكون ملائما، خصوصا أن الزمالك سيخوض قبلها مباراة السوبر الأفريقي في الدوحة أمام الترجي التونسي، كما سيلعب الأهلي أمام المصري في الدوري، في ذاته يوم 14 فبراير.
المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب، كشف أن رمضان صبحي لاعب الأهلي والمنتخب، أبلغه بتلقيه عروضا من أندية بالدوريات الأوروبية، بعد تألقه في البطولة الأفريقية تحت 23 عاما، والتي توج منتخبنا بلقبها وتأهل من خلالها لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، وأبدى اللاعب للجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، رغبته في الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، والعودة لاستكمال مشواره الاحترافي في أوروبا.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن اليوم، القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي في عام 2019، والتي يوجود فيها المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وتواجد بقائمة أفضل لاعب أفريقي داخل القاهرة وتضم القائمة القصيرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية، 5 لاعبين على رأسهم طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، وإلى جواره كل من: أنيس البدري (الترجي التونسي)، لابا كودجا (نهضة بركان - العين الإماراتي)، طه ياسين خنيسي (الترجي)، يوسف بلايلي (الترجي - الأهلي السعودي).
وتواجد كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، ضمن القائمة القصيرة لأفضل مدرب بالإضافة إلى أربعة آخرين، هم: أليو سيسيه، مدرب السنغال، جمال بلماضي، مدرب الجزائر، معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، ونيكولا ديبوى المدير الفني لمنتخب مدغشقر.
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أعرب عن سعادته، بدعم جماهير القلعة البيضاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توليه القيادة الفنية الفنية للفريق، وقال المدير الفني الفرنسي على هامش جلسته مع رئيس القلعة البيضاء: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء، وأوجه لهم الدعوة لدعم الفريق خلال مباراة أول أغسطس الأنجولي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأعدهم بالقتال لتحقيق أهدافنا".
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