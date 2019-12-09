4 تحديات تنتظر صلاح ورفاقة أمام ريد بول غدا

تنتظر فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول محمد صلاح، العديد من التحديات الكبيرة، خلال مواجهة فريقه المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة المقرر إقامتها، مساء الغد، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي من المقرر أن تجمع كلا الجانبين على ملعب "ريد بول آرينا".

وفيما يلي أبرز التحديات كتيبة الريدز وصلاح أمام ريد بول:

الحفاظ على صدارة المجموعة

يضع الألماني يورجن كلوب، على رأس أولوياته حتمية تحقيق الفوز وتجنب أي خسارة أو تعادل أمام الفريق النمساوي، صاحب المستويات الكبيرة في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الخامسة من البطولة، التي يتصدرها الريدز.

في حال تعادل أو خسارة ليفربول صاحب الـ10 نقاط أمام ريد بول، غدًا، مع انتصار نابولي الوصيف صاحب الـ9 نقاط في المواجهة الآخرى، التي من المقرر أن تجمعه أمام جينك، أن يجعل الفريق الإيطالي في الصدارة محل ليفربول.

تجنب أي خسارة من شأنها تعقيد موقف الريدز في التأهل

يضع لاعبو ليفربول نصب أعينهم، تحقيق الفوز ولا غيره على الفريق النمساوي على أرضه، وأمام أعين جماهيره، رغم صعوبة تلك المهمة، وذلك خوفًا من تعقد مهمة الريدز في التأهل للأدوار الإقصائية المقبلة.

إذ يمتلك ريد بول النمساوي 7 نقاط في رصيده، بالإضافة إلى تفوقه على ليفربول على صعيد فارق الأهداف، وبالتالي فمع انتصار الفريق النمساوي على الريدز، من شأن هذا الفوز أن يرفع رصيد ريد بول إلى 10 نقاط بالتساوي مع ليفربول، ومع اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين، فإن الفريق النمساوي سيتأهل مباشرة للدور المقبل على حساب ليفربول، خاصة مع انتصار فريق نابولي على جينك في المواجهة الآخرى، التي تجمعهما، أو حتي في حال تعادل، نظرًا لأفضلية نابولي على ليفربول على صعيد المواجهات المباشرة.

صلاح ومواصلة التألق

يسعى الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا، لمواصلة التألق والتهديفي من جديد، خاصة بعد نجاحه في كسر صيامه التهديفي الذي دام طويلًا، بعد نجاحه في هز شباك بورنموث، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد تعافيه الكامل من الإصابة القوية، التي كان يعاني منها على مستوى كاحل القدم.

صلاح والتفوق على توريس وحلم معادلة إنجاز سواريز

يمتلك صلاح في رصيده التهديفي حتى الآن مع ليفربول في مختلف البطولات 81 هدفًا، في 124 مباراة، وبذلك أصبح صلاح على بعد هدفًا وحيدًا فقط، من كسر رقم المهاجم الدولي الإسباني المعتزل فيرناندو توريس، الذي سجل 81 هدفا مع النادي الإنجليزي خلال 142 مباراة خاضها، ومعادلة رقم لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي، صاحب الـ82 هدفا، في 133 مباراة شارك فيها مع الريدز، منذ انضمامه لصفوف الفريق عام 2011.