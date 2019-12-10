إهدار 3 انفرادات وهدف استثنائي.. ملخص لمسات صلاح أمام سالزبورج (فيديو)

عانى ليفربول الإنجليزي حامل اللقب الأمرين أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، إلا أنه تمكن في نهاية المطاف من حسم بطاقته إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه 2 - صفر في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، التي شهدت تأهل نابولي الإيطالي بفوزه على ضيفه جنك البلجيكي 4 - صفر.

وبعد شوط أول صعب، حسم ليفربول اللقاء والتأهل مع صدارة المجموعة بهدفين في غضون 100 ثانية، الأول بمجهود مشترك للاعبين سابقين لسالزبورج الغيني نابي كيتا الذي حول الكرة برأسه في الشباك بعد مجهود فردي وعرضية من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 57، والثاني للمصري محمد صلاح بعد خطأ دفاعي سمح له بالتوغل في الجهة اليمنى وتخطي الحارس قبل أن يسدد من زاوية صعبة جدا في الشباك الخالية في الدقيقة 58.

وحصل صلاح على فرصة ذهبية لإحباط عزيمة سالزبورغ حين وصلته الكرة على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بتمريرة من كيتا، إلا أنه أطاح بها بجانب القائم الأيسرفي الدقيقة 29.

ورغم بعض المحاولات من الفريقين، بقي التعادل سيد الموقف حتى دخول اللاعبين استراحة الشوطين، ثم حصل صلاح مع بداية الشوط الثاني على فرصة ذهبية لوضع ليفربول في المقدمة بعد انفراده بالمرمى، إلا أن الحارس ستانكوفيتش تألق وقطع الكرة من بين قدمي المصري في الدقيقة 51.

ورفع ليفربول رصيدهم الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الذي حسم بطاقته بعد تغلبه على ضيفه جنك 4-صفر بفضل ثلاثية البولندي أركاديوش ميليك أركاديوش ميليك في الدقائق 3 و26 و38 من ركلة جزاء وهدف للبلجيكي درايز مارتينيز في مباراته الـ300 ضمن جميع المسابقات بقميص النادي الجنوبي.