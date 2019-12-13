الأهلي الوصيف وعودة الزمالك.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

يستعرض "الوطن سبورت" جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة السابعة للمسابقة والتي شهدت آخر مبارياتها فوز الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد، أحرزهما مصطفى محمد ومحمود علاء.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:

المقاولون العرب 16 نقطة.

الأهلي 15 نقطة.

الاتحاد 14 نقطة.

الزمالك 13 نقطة.

بيراميدز 12 نقطة.

سموحة 10 نقاط.

حرس الحدود 10 نقاط.

الإسماعيلي 10 نقاط.

طنطا 8 نقاط.

الإنتاج الحربي 8 نقاط.

المصري 7 نقاط.

إنبي 7 نقاط.

مصر للمقاصة 7 نقاط.

اف سي مصر 7 نقاط.

أسوان 5 نقاط.

طلائع الجيش 4 نقاط.

الجونة 4 نقاط.

وادي دجلة 3 نقاط.

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، الأحد المقبل.