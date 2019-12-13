عن "توقيع كهربا" لينا حكايات.. "الوطن سبورت" ينفرد بكواليس صفقة الأهلي الجديدة (فيديو)

جاء توقيع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب أفيش والزمالك السابق للنادي الأهلي، ليؤكد انفراد "الوطن سبورت" بكواليس تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب.

إيهاب الخطيب: الأهلي يعلن ضم كهربا رسميا قريبا.. ومهاجم أجنبي في الطريق

إيهاب الخطيب الناقد الرياضي ومدير تحرير "الوطن" أكد في أكثر من فيديو سابق توقيع اللاعب للنادي الأهلي وإنهاء الصفقة بشكل رسمي، إلا أنه يتمهل في الإعلان عن موعد الانضمام الرسمي لحين ترتيب كل الأوراق والتأكد من سلامة الموقف القانوني لضم اللاعب.

وكشف إيهاب الخطيب مدة التعاقد مع كهربا لمدة 4 سنوات ونصف، خاصة أن السويسري رينيه فايلر وافق على انضمام اللاعب وأكد حاجة الفريق لجهوده الفنية.

خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتوقيع محمود عبد المنعم كهربا للانضمام لصفوف الفريق لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة.

وعلم "الوطن سبورت" كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب والذي أنهى توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية لمدة 4 مواسم ونصف.

وتبلغ قيمة تعاقد اللاعب 15 مليون جنيه سنويا مع الفريق، جزء منها قيمة عقده، والآخرى نسبة إعلانات، حيث يتقاضى 12 مليون جنيه سنويا من خزينة النادي، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إعلانات ولا يتضمن العقد نسبة مشاركة مع الفريق.

كهربا فى الأهلى رسمياً بـ50 مليون جنيه لمدة 4 مواسم ونصف

أنهى النادى الأهلى رسمياً التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة بحصوله على 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب فى الموسم بمدة تعاقد أربعة مواسم ونصف الموسم، وتحمل الأهلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه البرتغالي ديبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار ليزيد المقابل المادي للصفقة مع ضم الضرائب على 50 مليون جنيه.

وطلب «كهربا» الحصول على 50% من قيمة الصفقة كمقدم تعاقد، بينما عرض عليه الأهلى حصوله على 25% فقط وهي نقطة سيتم الاتفاق عليها خلال أيام حتى يتم توقيع العقود، وبعدها سيتم الإعلان عن التعاقد، خاصة أن النادى اطمأن تماماً لموقفه فى الصفقة بعدما كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، خالد مرتجي، عضو المجلس بالاستفسار من «مونتيرى» محامي النادى في سويسرا حول موقف النادي القانوني من التعاقد مع كهربا، وجاء الرد إيجابياً، ومن المنتظر ظهور «كهربا» داخل النادى الأحمر خلال أيام قليلة على أن يشارك بعدها فى تدريبات الفريق.