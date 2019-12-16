النشرة الأوروبية.. سخرية كلوب من قطر.. وخروج النني أدى لخسارة بشكتاش

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هالاند يصدم ريال مدريد.. ويوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

حسم أيرلينج هالاند وجهته الجديدة بعد الرحيل عن صفوف ريد بول سالزبورج، في ظل دخوله دائرة اهتمام عدد من الأندية التي ترغب في الظفر بخدماته، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سولشاير قرر التحرك إلى النمسا، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع هالاند، لإقناعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن فشل في إقناع بول بوجبا بالبقاء مع الشياطين الحمر.

ليفربول يصل قطر للمشاركة في مونديال الأندية

وصلت بعثة فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب إلى قطر، منذ قليل، تمهيدًا للمشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

كان في مقدمة الواصلين الجناح الدولي المصري ونجم ليفربول الأول محمد صلاح، الذي نجح في إهداء الانتصار لفريقه في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وذلك عندما أحرز هدفين قادا بهما الريدز لتحقيق الانتصار على نظيره واتفورد، بالجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كلوب يسخر من استضافة قطر لمونديال الأندية

أبدى يورجن كلوب قلقه من تأثير هذا العدد من المباريات المتلاحقة على عشب الملعب، لا سيما في ظل تساقط الأمطار في الدوحة.

ووجه كلوب السبت انتقادات لعدد المباريات التي سيستضيفها ستاد خليفة الدولي في وقت قصير، ويبلغ عددها خمسة بين الثلاثاء والسبت (المركز الخامس ونصف النهائي الأول الثلاثاء، نصف النهائي الثاني الأربعاء، ومباراة المركز الثالث والنهائي السبت).

وقال الألماني الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع ليفربول حتى العام 2024: "أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب الذي سنلعب جميعنا فيه"، مضيفا بسخرية أن هذا التنظيم "جيد بشكل فائق".

"لعنة الفراعنة".. بشكتاش يتعرض لهزيمة قاتلة عقب خروج النني

تعرض نادي بشكتاش التركي لهزيمة مفاجأة أمام ضيفه مالاتيا سبور، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فودافون بارك"، معقل بشكتاش، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي الممتاز.

شارك محمد النني، النجم المصري المحترف في صفوف بشكتاش، في المباراة بصفة أساسية، حتى خرج في الدقيقة 84 من زمن المباراة، حيث دفع مدرب بشكتاش بالمهاجم جوفين يالتشين، لمحاولة خطف الفوز، لكنها كانت نقطة التحول في المباراة، وتسببت في هزيمة الفريق، وكأن "لعنة الفراعنة" حلت على الفريق التركي.

في شوط واحد.. مانشستر سيتي يقضي على أرسنال بثلاثية نظيفة

حقق مانشستر سيتي انتصارا عريضا على مضيفه أرسنال، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده لـ35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، و5 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 22 في المركز التاسع.