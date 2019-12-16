أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: النقاز لاعب خاين.. وحقنا في انتقال كهربا للأهلي مش هيروح هدر

رئيس الزمالك: بوطيب المهاجم الأول في المغرب.. وأزارو "الخدام بتاعه"

رئيس الزمالك: تعاقد الأهلي مع كهربا "بلطجة".. وأحضر مفاجأة للأحمر

خاص.. محامي النقاز للزمالك: "اللي معاه ورق يروح بيه للفيفا"

النشرة الأوروبية.. سخرية كلوب من قطر.. وخروج النني أدى لخسارة بشكتاش

03:18 ص | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
النشرة الأوروبية.. سخرية كلوب من قطر.. وخروج النني أدى لخسارة بشكتاش

كلوب

أخبار متعلقة

يقدم موقع "الوطن سبورت" خدمة النشرة الأوروبية، وهي خدمة إخبارية نقدمها يوميا صباح ومساء كل يوم، لسرد أهم أحداث الكرة الأوروبية ومتابعة آخر نتائج المباريات، وأخبار سوق الانتقالات في أوروبا.

هالاند يصدم ريال مدريد.. ويوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

حسم أيرلينج هالاند وجهته الجديدة بعد الرحيل عن صفوف ريد بول سالزبورج، في ظل دخوله دائرة اهتمام عدد من الأندية التي ترغب في الظفر بخدماته، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سولشاير قرر التحرك إلى النمسا، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع هالاند، لإقناعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن فشل في إقناع بول بوجبا بالبقاء مع الشياطين الحمر.

ليفربول يصل قطر للمشاركة في مونديال الأندية

وصلت بعثة فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب إلى قطر، منذ قليل، تمهيدًا للمشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

كان في مقدمة الواصلين الجناح الدولي المصري ونجم ليفربول الأول محمد صلاح، الذي نجح في إهداء الانتصار لفريقه في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وذلك عندما أحرز هدفين قادا بهما الريدز لتحقيق الانتصار على نظيره واتفورد، بالجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كلوب يسخر من استضافة قطر لمونديال الأندية

أبدى يورجن كلوب قلقه من تأثير هذا العدد من المباريات المتلاحقة على عشب الملعب، لا سيما في ظل تساقط الأمطار في الدوحة.

ووجه كلوب السبت انتقادات لعدد المباريات التي سيستضيفها ستاد خليفة الدولي في وقت قصير، ويبلغ عددها خمسة بين الثلاثاء والسبت (المركز الخامس ونصف النهائي الأول الثلاثاء، نصف النهائي الثاني الأربعاء، ومباراة المركز الثالث والنهائي السبت).

وقال الألماني الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع ليفربول حتى العام 2024: "أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب الذي سنلعب جميعنا فيه"، مضيفا بسخرية أن هذا التنظيم "جيد بشكل فائق".

"لعنة الفراعنة".. بشكتاش يتعرض لهزيمة قاتلة عقب خروج النني

تعرض نادي بشكتاش التركي لهزيمة مفاجأة أمام ضيفه مالاتيا سبور، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فودافون بارك"، معقل بشكتاش، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي الممتاز.

شارك محمد النني، النجم المصري المحترف في صفوف بشكتاش، في المباراة بصفة أساسية، حتى خرج في الدقيقة 84 من زمن المباراة، حيث دفع مدرب بشكتاش بالمهاجم جوفين يالتشين، لمحاولة خطف الفوز، لكنها كانت نقطة التحول في المباراة، وتسببت في هزيمة الفريق، وكأن "لعنة الفراعنة" حلت على الفريق التركي.

في شوط واحد.. مانشستر سيتي يقضي على أرسنال بثلاثية نظيفة

حقق مانشستر سيتي انتصارا عريضا على مضيفه أرسنال، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده لـ35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، و5 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 22 في المركز التاسع.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يعدّل عقد "علاء" خوفاً من الأهلى.. و"بوطيب" يطلب مصاريف علاجه

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • اليرموك

    اليرموك

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري VIVA الكويت
  • القادسية

    القادسية

الأكثر قراءة

خاص.. تعرف على مفاجأة رئيس الزمالك للأهلي بعد خطف كهربا

ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد بتقنية 360 درجة (فيديو)

اليماني: محمد صلاح "مرزق".. وموهبته أقل من لاعبين آخرين (فيديو)
مفاجأة.. لائحة "الجبلاية" الجديدة تمنع الجمع بين العمل الإعلامى وعضوية الاتحاد