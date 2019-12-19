من "كهربا" إلى الناشئين.. هروب لاعبي الزمالك "عرض مستمر"

أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، الذي أصبح يعاني من كثرة الأزمات خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي جعلت العديد من اللاعبين يفرون من القلعة البيضاء باحثين عن نادٍ آخر.

وكشف مصدر داخل قطاع الناشئين، بالقلعة البيضاء، صباح أمس خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، عن أربعة لاعبين هربوا من نادي الزمالك من مواليد 2001، وقال المصدر إن الـ4 لاعبين هم مصطفى فريد شوقي ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار، وهم من أفضل لاعبي القطاع، ومن الأعمدة الرئيسية للفريق، وتلقوا عروضا كثيرة ولكن النادي رفض رحيلهم.

وهرب اللاعب مصطفى فريد شوقي إلى تايلاند، عن طريق أحد السماسرة بينما الثلاثي رضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار هربوا إلى الإمارات.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين الأربعة تحدثوا مع الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة أمير عبدالعزيز، بضرورة توقيع إدارة النادى معهم على عقود جديدة ورحيلهم في حالة تلقي عروض، إلا أن الجميع تجاهلهم وهو الأمر الذي دفعهم للهروب عن القطاع.

كهربا يرسخ فكرة الهروب في لاعبي الزمالك

ويبدو أن قصة الهروب أصبحت راسخة في أذهان لاعبي الزمالك سواء كبار أو ناشئين، والتي بدأها اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، عندما هرب من القلعة البيضاء بعد سلسلة من الأزمات مع رئيس النادي، حتى انتقل إلى صفوف نادي أفيش البرتغالي، والذي انتقل منه إلى صفوف النادي الأهلي كأول صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

حمدي النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك

وبعد هروب "كهربا" من نادي الزمالك أصبح الأمر متاحا للجميع، حيث بدأ لاعبو نادي الزمالك في التفكير في الهروب، خاصة في ظل أزمة المستحقات التي يواجهها الفريق في الوقت الحالي، وبالفعل تحرك حمدي النقاز معلنا فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وأنه أصبح لاعبا حرا وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليكون ثاني الفارين من القلعة البيضاء.

وتتوالى المصائب والأزمات على نادي الزمالك صباح أمس بهروب 4 لاعبين جدد من قطاع الناشئين، ليستمر مسلسل الهروب داخل القلعة البيضاء.