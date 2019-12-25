مايفوتكش.. موعد صدام الأهلي والزمالك .. علاج إلكتروني لنجم المنتخب ورحيل ساسي

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السوبر المصري في الإمارات

مجلس أبوظبي الرياضي، أعلن إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في أبوظبي خلال شهر فبراير المقبل، ونشر مجلس أبوظبي الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لشعاري الأهلي والزمالك مع كأس السوبر وكتب الحساب: "السوبر المصري في أبوظبي فبراير المقبل".

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن مجلس أبوظبي وقّع مع وزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقا لإقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير المقبل.

محاولات لم الشمل في الزمالك

رئيس نادي الزمالك، حرص على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا، والتعادل مع الإنتاج الحربي، وقام رئيس النادي الأبيض بإجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، في مكالمة جماعية، من أجل التأكيد على مساندته لهم وأن مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يتحرك لمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا للجهات الأمنية، يخطرهم بأسماء الممنوعين من حضور المباريات خلال الفترة المقبلة، وفقا لقرار لجنة الانضباط، وطالب خطاب الجبلاية بمنع تلك الأسماء من حضور المباريات في الفترة المقبلة، حفاظا على الانضباط بالملاعب المصرية.

فرجاني ساسي يؤكد عدم تخطيطه للرحيل من الزمالك

التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، رفض التصريحات المنسوبة له مؤخراً بشأن وجود خلافات مع رئيس القلعة البيضاء، دفعته للتفكير في الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض، بعد احتدام أزمته مع إدارة النادي، ونفى اللاعب التونسي صلته بالحساب الذي نشر تصريحات تؤكد وجود أزمة تجمعه برئيس الزمالك، وأكد أن الحساب الذي يبرز تصريحات منسوبة له مزيف، وذلك بالتزامن مع ارتباط اسم فرجاني ساسي بالرحيل عن النادي.

رمضان صبحي يواصل التأهيل من الإصابة

رمضان صبحى، لاعب الأهلي والمنتخب المصري، ينتظر وصول تقارير طبية من ألمانيا حول حالته لمعرفة التشخيص الخاص بإصابته التي تعرض لها مؤخراً فى العضلة الخلفية والتى يغيب عن الملاعب بسببها 6 أسابيع، وذلك بعدما قام الجهاز الطبي بإرسال أشعة اللاعب إلى أحد الأطباء المتخصصين في ألمانيا.

وتصل التقارير اليوم الأربعاء، إلكترونياً عبر الإنترنت لتحديد حجم الإصابة وطريقة العلاج المناسبة وموعد عودته أيضاً للتدريبات، والمشاركة فى المباريات.