مايفوتكش.. الزمالك يتدرب بـ"الشباشب".. عودة تركي آل الشيخ.. وكاف يخاطب الأهلي

"مايفوتكش" خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها "الوطن سبورت" لقرائه ومتابعيه يوميا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية، وأبرز مباريات اليوم، وأهم ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك والأندية المصرية.

أزمة للزمالك في زامبيا بسبب فقدان الحقائب

شهدت بعثة فريق الزمالك أزمة كبيرة فور الوصول صباح اليوم، إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي السبت المقبل، في الجولة الثالثة من درو المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر داخل البعثة أن الفريق فور وصوله إلى زامبيا، لم يجد الحقائب عند استقلال طائرة أخرى داخلية إلى مدينة ندولا، التي تقام بها المباراة، وأن الحقائب كلها فُقدت خلال فترة الترانزيت في إثيوبيا.

وأوضح المصدر أن الأزمة الكبرى أنه لا يوجد طيران من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى مدينة زامبيا غدا الخميس، وهو ما دعى رئيس البعثة هاني زادة، لشراء أحذية جديدة لخوض اللاعبين التدريبات بها غدا.

وكشف المصدر عن أن اللاعبين خاضوا تدريبات فك عضلات فقط اليوم بـ"الشباشب" دون تدريب بالكرة، نظرا لعدم وجود أحذية، علاوة على وجود أمطار غزيرة هناك، وأحوال مناخية سيئة.

تركي آل الشيخ يعلن عودته لمصر

أعلن رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، عن عودته لمصر من جديد.

ونشر آل الشيخ، تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قال فيها: "وصلت أرض مصر الحبيبة".

إبراهيم عثمان يرفض حضور اجتماع محافظ الإسماعيلية

رفض إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، حضور اجتماع محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، الذي كان مقرر له مساء اليوم الأربعاء، بديوان المحافظة، لبحث تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والغضب الجماهيري في الشارع الإسمعلاوي.

وعلمت "الوطن سبورت" أن إبراهيم عثمان، غاضب بسبب تداول جماهير الإسماعيلي لهاشتاج "بشارة مشي عثمان" عبر تويتر، والذي طالب فيه جمهور الدروايش، المحافظ، بإقالة رئيس الإسماعيلي على خلفية الاجتماع الذي جرى إلغاؤه.، فضلا عن تواجد بعض الجماهير أمام ديوان المحافظة.

كاف يخطر الأهلي بإيقاف أيمن أشرف مباراة

تلقى النادي الأهلي فاكسا رسميا من الاتحاد الأفريقي "كاف"، يفيد بإيقاف أيمن أشرف، مدافع الفريق مباراة واحدة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان أيمن أشرف، تعرض للطرد خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، في مستهل مشواره الفريق في دور المجموعات والتي خسرها الفريق بهدف نظيف.