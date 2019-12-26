لعب في نادي إسرائيلي وتدرب تحت قيادة فايلر.. من هو إيليكي صفقة الأهلي الجديدة؟

اقترب النادي الأهلي من حسم تعاقده مع المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي، مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا للعديد من التقارير أن لوزيرن وافق بالفعل على بيع المهاجم لصفوف الأهلي، وتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي بين الفريقين.

وسبق للنيجيري صاحب الـ23 عاما وتدرب تحت قيادة المدير الفني رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي الحالي، حينما كان مدربا لفريق لوزيرن السويسري، وهو ما جعله مصمما على ضم اللاعب معه في داخل جدران القلعة الحمراء.

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز ما قدمه إيليكي صفقة الأهلي القادمة في مسيرته الكروية.

بعد اقترابه من الانضمام للأهلي.. من هو النيجيري إيليكي؟

بدأ النيجيري إيليكي مسيرته الكروية داخل الأراضي النيجيرية، حيث كانت بداياته نادي الطيران النيجيري، قبل أن ينتقل إلى صفوف الدوري السلوفاني عام 2014 وتحديدا في فريق نادي جوريتسا والذي قدم معهم مستوى متوسط، حيث شارك اللاعب في 40 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 6 أهداف.

وبعد تألقه مع الفريق السلوفاني أكمل مسيرته في الدوري وانتقل في 2016 إلى صفوف نادي أولمبيا ليوبليانا السلوفاني وواصل تألقه هناك، حيث شارك مع في 52 مباراة نجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة هدفين.

ولم يقضِ صاحب الـ23 عاما سوى موسم واحد في نادي أولمبيا ليوبليانا، ومن ثم انتقل إلى صفوف الدوري الإسرائيلي في فريق أشدود وظل معهم موسم واحد، شارك فيه 31 لقاء سجل 6 أهداف وصنع مثلهما.

وانتقل من الفريق الإسرائيلي إلى صفوف نادي لوزيرن السويسري حيث هو يتواجد الآن، وقدم اللاعب مستويات طيبة مع النادي، وتدرب تحت قيادة رينيه فايلر الذي يصر على ضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونجح إيليكي خلال 60 مباراة خاضهم مع نادي لوزيرن السويسري في تسجيل 20 هدف، وصناعة 6 أهداف مع الفريق.